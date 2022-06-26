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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /706989/النائبة-ميرفت-عازر-المباحثات-المصرية-القطرية-تؤكد-حرص-الرئيس-على-تعزيز-العلاقات-مع-الأشقاء-وحماية-الأمن-القومي-العربي

قالت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن زيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر إلى مصر، هي الأولى منذ سبع سنوات وذلك بعد تحسن العلاقات بين البلدين عقب توقيع مصر "بيان العلا"، الذي هدف إلى حل الأزمة مع قطر خلال القمة الخليجية الـ41، لافتة إلى جهود مصر لتحقيق المصالحة العربية، وتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

دوت الخليج

النائبة ميرفت عازر: المباحثات المصرية القطرية تؤكد حرص الرئيس على تعزيز العلاقات مع الأشقاء

وأوضحت "عازر" أن هذه الزيارة جاءت في توقيت مهم، في ظل التحديات التى تواجه الامن العربى والخليجى خاصة فى ظل تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية، جراء الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

زيارة الشيخ تميم بن حمد لمصر

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص على تنفيذ كل ما يسهم في تعزيز العلاقات بين الدول العربية الشقيقة وحماية الأمن القومي العربي، في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة العربية والتى تتطلب توحيد الجهود من أجل مواجهة التحديات المختلفة.

وأشارت النائبة ميرفت عازر، إلى أن المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ تميم بن حمد آل ثان، تناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.