انت الان تتابع تفاصيل خبر محمود التهامي يهاجم "الموسيقيين": "النقابة أدعت علي زورا ومهتمين بالمهرجانات لذلك مكمل في الإجراء القانوني" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /706988/محمود-التهامي-يهاجم-الموسيقيين-النقابة-أدعت-علي-زورا-ومهتمين-بالمهرجانات-لذلك-مكمل-في-الإجراء-القانوني

دوت الخليج يرصد أزمة محمود التهامي بنقابة المهن الموسيقية

محمود التهامي ونقابة المهن الموسيقية

قال المنشد محمود التهامي في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "نقابة المهن الموسيقية ادعت عليا زورا وباطلا إني كنت في حفل في أسوان، وأنا مكنتش في أسوان في ذلك التوقيت وأثبت إني مكنتش في أسوان".

وتابع محمود التهامي قائلًا: "كلمنا نقابة المهن الموسيقية إن اللي بيحصل ده لا يليق بالنقابة ولا بينا، وإحنا كبار وما ينفعش بعض الموظفين يزوروا باطل ويدعوا ضدنا هذا الأمر”.

واستكمل كلامه: “وكان نفسي نقيب الموسيقيين ياخد إجراء جاد يليق بنا وبه وبتاريخ النقابة، وأنا قعدت سنة بالأدب وبالذوق أناشد، وده تزوير من نقابة الموسيقيين في حقي وإجرام علشان خاطر خلافات خاصة بأمور ثانية".

محمود التهامي وهاني شاكر

وأضاف : "للأسف نقيب الموسيقيين لم يفرد لنا الوقت اللي أفرده للمهرجانات، وكل شوية النقيب هاني شاكر طالعلنا مع حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال".

واختتم محمود التهامي كلامه وقال: “هي مصر بقت بلد المهرجانات؟ وبناء عليه أنا مكمل في الإجراء القانوني، لإن اللي ميعرفوش سيادة النقيب وموظفين نقابة المهن الموسيقية إن مصر بلد الإنشاد، ومصر ورئيس مصر بيدعموا كل ما هو هادف".

وفي سياق آخر، يعقد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية يوم الإثنين المقبل الموافق له ٢٧ يونيو، مؤتمر صحفي بمقر نقابة المهن الموسيقية.

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ويأتي المؤتمر الصحفي بسبب الأزمات العديدة التي تشهدها نقابة المهن الموسيقية مؤخرًا ومن بينها أزمة كارنيه حسن شاكوش واختفاء آمال ماهر وغيرها.

ويأتي المؤتمر بحضور الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية والفنان سعيد الأرتست وعازفي شعبة الإيقاع ومطرب المهرجانات حسن شاكوش ليقدم اعتذاره للنقابة بصفتها راعية لحقوق أعضائها عامة ويقدم اعتذاره لعازفي شعبة الإيقاع بصفة خاصة.