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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /706982/ريهام-عبد-الحكيم-نجمة-الحفل-تفاصيل-اليوم-الثالث-من-مهرجان-السويس-للموسيقى-والغناء

دوت الخليج يرصد تفاصيل اليوم الثالث بمهرجان السويس للموسيقى والغناء

حفل ريهام عبد الحكيم مهرجان السويس للموسيقى والغناء

ستحيي الفنانة ريهام عبد الحكيم اليوم الأحد حفلها الغنائي بمهرجان السويس للموسيقى والغناء وتقدم مجموعة من أبرز أغانيها مثل لو حد ظلمك، قبل ما أنام، هتحس بقيمتي، راحة البال، وغيرها.

وكان قد شهد اليوم الثاني من فعاليات المهرجان أمس السبت، حشد جماهيري ضخم، وصل إلى 3000 مشاهد شغلوا مقاعد المسرح الذى أعدته خصيصًا دار الأوبرا المصرية، في ساحة متحف السويس القومي.

وتفاعل الجمهور وأهالي السويس مع أنغام الماريمبا التي قدمتها نسمة عبد العزيز، وعزفت مجموعة من الألحان الشرقية والغربية التي أعيد صياغتها لتناسب آلتها المفضلة مثل حلو المكان، سيوف، البخيل وأنا، وماريمبا فيوجن، يونس، مامبو، الغزالة رايقة، يا واد يا تقيل، أكدب عليك، حارة السقايين، ديسباسيتو، 3 دقات، زحمة يا دنيا زحمة، سهر الليالي وغيرها.

اليوم الثالث مهرجان السويس للموسيقى والغناء

ومن جانبه المطرب الشاب أحمد جمال، قدم مجموعة أعماله التي عبرت عن مشاعر ووجدان الجيل الجديد مثل يلا نعيش، واضحكي، ومن غير مجاملة، احنا مش بتوع حداد، وجع كام يوم، أنا هنا، نشيد العاشقين، وانتي عجباني، اخر ميعاد، دوت الخليج، وغيرها.

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يذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، كانوا قد أطلقوا فعاليات الدورة الأولى من مهرجان السويس للموسيقى والغناء والذى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ممثلة في هيئة تنشيط السياحة، ومحافظة السويس قبل يومين.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات مهرجان السويس للموسيقى والغناء بمتحف السويس القومي، على مدار ثلاثة أيام متصلة خلال الفترة من 24 يونيو الجاري وحتى اليوم 26 من الشهر نفسه.