شوبير: الأهلى تعاقد مع مدير فنى "كبير" وتكتم شديد على هويته

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 11:23 صباحاً - كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن أن النادى الأهلى أنهى إجراءات التعاقد مع مدير فنى يقود الفريق خلفاً للجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى الذى فسخ تعاقده مع النادى بالتراضى.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم :" الأهلى وقع مع مدير فنى كبير ويعد اختيار موفق للغاية بحسب تأكيدات البعض".

ويضيف شوبير:" الأهلى يتكتم على هوية المدرب الجديد لمنح سامى قمصان ثقة كبيرة في المباريات المقبلة لحين إعلان التعاقد بشكل رسمي".

ويقود سامي قمصان حالياً مسئولية تدريب الأهلي بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد ، ويستعد الفريق لمباراة بيراميدز المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، باستاد القاهرة فى ربع نهائي النسخة الماضية من بطولة كأس مصر.