عاجل- الرئيس يشهد حلف اليمين الدستورية لرؤساء 3 محاكم

جدة - نرمين السيد - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، أداء حلف اليمين للقاضى محمد عيد محمد محجوب، رئيساً لمحكمة النقض، والمستشار عادل فهيم محمد عزب، رئيساً لمجلس الدولة، والمستشار محمد محمد بكر، رئيساً لهيئة قضايا الدولة.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد دور محكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة فى إرساء العدالة. وشدد الرئيس على مواصلة تلك المؤسسات والهيئات القضائية الشامخة فى أداء مهامها على الوجه الأكمل، بما يساهم فى الحفاظ على حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.

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