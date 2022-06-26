محافظ المنيا يتابع انتظام سير امتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - وتابع المحافظ سير الامتحانات والتأكد من مدى التزام الطلاب داخل اللجان، وتذليل كل العقبات التى تواجه الطلاب لتهيئة الجو الملائم، بالإضافة لمتابعة تطبيق عدد من الإجراءات والتى تتضمن عدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة.

رافق المحافظ، محمد الرشيدى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، والدكتور محمد حلمى، رئيس المدينة، والدكتور على عبد السلام، مدير الإدارة التعليمية بالمنيا.

شملت جولة المحافظ المرور على لجان مدارس "السلام الثانوية بنين – السلام الإعدادية بنين – السلام الإعدادية بنات".

وشدد المحافظ على عدم دخول الهواتف المحمولة للطلاب والمراقبين، ووجه بتوفير الأجواء اللازمة وسبل الراحة للطلاب أثناء أداء الامتحانات، مكلفا الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، لتقديم كل أنواع الدعم، من خلال أعمال النظافة ورفع المخلفات من محيط اللجان.

وأكد المحافظ على التواصل والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة حال المواقف الطارئة والمستجدات خلال فترة الامتحانات.

ويؤدى امتحانات الثانوية العامة هذا العام 39 ألفا و98 طالبا وطالبة وتم تخصيص 114 لجنة على مستوى جميع المراكز.