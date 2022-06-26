انت الان تتابع تفاصيل خبر طقس حار على البلاد.. «الأرصاد» تعلن حالة الجو اليوم الأحد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /706984/طقس-حار-على-البلاد-الأرصاد-تعلن-حالة-الجو-اليوم-الأحد

توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة.

وينشر موقع دوت الخليج، حالة الطقس في مصر اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

حالة الجو في مصر اليوم

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في منشور لها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح أحيانا مساءً على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود جو غائم جزئيًا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ويسود جو مشمس يصاحبه نشاط للرياح على مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

وتكون حالة البحر المتوسط من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فيكون معتدل، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

وفيما يلي بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

الكبرى الصغرى

- القاهرة 35 23

- الأسكندرية 31 23

- طنطا 34 23

- دمنهور 33 22

- مرسى مطروح 30 22

- السلوم 34 22

- سيوة 37 22

- بورسعيد 31 23

- الزقازيق 35 23

- الإسماعيلية 36 21

- السويس 35 22

- رفح 31 21

- نوبيع 35 24

- كاترين 32 16

- شرم الشيخ 37 27

- الغردقة 37 28

- الفيوم 36 25

- المنيا 36 24

- أسيوط 37 24

- الأقصر 41 27

- أسوان 42 28

- الوادي الجديد 40 26

- حلايب 34 28

- شلاتين 36 25