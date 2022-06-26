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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /706981/قبل-لقائهما-اليوم-ماذا-فعل-لاعبي-الأهلي-السابقين-في-مواجهة-الأحمر

يستضيف ستاد القاهرة الدولي، مباراة تكسير عظام تجمع بين كلاً من النادي الأهلي، وفريق بيراميدز، في إطار دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر نسخة 2021، وسط ترقب شديد من جانب جمهور الكرة المصرية للمباراة التي متوقع أن يغلب عليها الطابع الحماسي.

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وتعد لقاءات الأهلي وبيراميدز، شديدة الحساسية، وذلك نظراً لما حدث بينهم من ذهاب لاعبي الأحمر للعب لصفوف بيراميدز، وما حدث بعدها من مشاحنات بين هؤلاء اللاعبين والجمهور سواء على السوشيال ميديا أو على أرض الملعب،وخلال السطور التالية نستعرض معكم ما قدموه لاعبي الأهلي السابقين والمتواجدين في الوقت الحالي في صفوف بيراميدز:

_ رمضان صبحي، يعد رمضان واحداً من بين اللاعبين الذين لعبوا في صفوف الفريقين، فصاحب الـ 24 من أبناء الفريق الأحمر، وله مشوار كاد أن يكون مميز لولا رغبته في الاحتراف في سن صغير وبعدها عودته من جديد للنادي الأهلي، ولم يبق سوى موسم وحيد في صفوف الشياطين الحمر بعد العودة من الاحتراف، لينضم لصفوف بيراميدز في نهاية عام 2019.

لم يظهر مضان بشكل كبير أمام النادي الأهلي، فاللاعب خاض 3 لقاءات أمام المارد الأحمر، انتهى لقائين بالتعادل، وفاز الأهلي في مباراة، ولم يصنع رمضان سوى هدف لإبراهيم عادل في لقاء انتهى بين الفريقين بنتيجة التعادل الإيجابي 2/2.

_ عبدالله السعيد

كما يعتبر السعيد، واحداً ممن ارتدوا القميصين، فاللاعب انتقل لصفوف بيراميدز في عام 2018، وظهر بشكل مميز معهم، وتمكن من تسجيل هدف الفوز في أول مباراة له بقميص بيراميدز، وبعدها لم يظهر بشكل كبير في مباريات فريقه ضد النادي الأهلي.

_ أحمد فتحي:

ظهر فتحي مع بيراميدز، بنهاية عام 2020، ولم يخوض دقائق كثيرة بتشيرت بيراميدز ضد النادي الاهلي، كذلك لم يصنع أو يسجل أية أهداف.

_ شريف إكرامي:

خاض 3 لقاءات أمام النادي الأهلي، تلقى الهزيمة بنتيجة 3 أهداف مقابل لاشئ في مباراة الدور الأول، وفي دوري الموسم الماضي، تلقت شباكه هدفين، في المباراة التي انتهت بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 2/2، وفي مباراة الدور الأول انتهى اللقاء بنتيجة التعادل السلبي 0/0.