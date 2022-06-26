ثقافة الشيوخ تناقش مقترح النائب محمود بكري لصيانة متحف الشمع بحلوان..اليوم

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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /706980/ثقافة-الشيوخ-تناقش-مقترح-النائب-محمود-بكري-لصيانة-متحف-الشمع-بحلواناليوم

تناقش لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمود مسلم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود بكري، بشأن"ضرورة صيانة متحف الشمع بحلوان".

دوت الخليج

ثقافة الشيوخ تناقش مقترح النائب محمود بكري لصيانة متحف الشمع بحلوان

وأضاف بكري، فى الاقتراح المقدم منه حول صيانة متحف الشمع بحلوان، “أن متحف الشمع بحلوان عاني في السنوات الاخيرة من عدم الصيانة والتجديد، لافتا إلى أنه في سبتمبر 2009 أصدرت وزارة الثقافة قراراً بغلق متحف الشمع، ذلك حفاظاً على سلامة الزائرين بعد تقارير على عدم وجود مواصفات الأمان نتيجة تصدع المباني، بالإضافة إلى عدم وجود وسائل تهوية مناسبة أو تأمين للمنشأة ولا يزال مغلق حتى الآن.

وقال النائب محمود بكري، أن المتحف أسس عام 1934، موضحا ان المتحف يضم العديد من الأعمال الفنية من الشمع، ومقتنيات نادرة لمراحل تطور التاريخ المصري، بداية من الفراعنة وصولا إلى العصر الحديث، فضلا عن العديد من تماثيل شمعية صنعت بدقة متناهية دفعت متخصصين إلى تصنيفه في المركز الرابع في قائمة أفضل متاحف الشمع في العالم، كما صنف ثاني أشهر متحف شمع في العالم.

وتابع بكري، “أنه بالرغم من الأهمية القصوي التي يمثلها متحف الشمع بحلوان ،غير أن عوامل الإهمال تسببت فى تقلص دوره كمزار سياحي لخدمة أهالي حلوان والقاهرة ومختلف المدن ،بل وزائرين أجانب كانوا يفدون لزيارته من بلدان عديدة”.