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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /706979/وزير-الدفاع-الروسي-يتفقد-قواته-بأوكرانيا-فيديو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها أن يوم الأحد، تفقد وزير الدفاع الروسي سيرجى شويجو، القوات الروسية فى أوكرانيا

دوت الخليج

وزير الدفاع الروسي فى أوكرانيا

وجاء فى بيان وزارة الدفاع الروسية بأن:" استمع الجنرال سيرجي شويغو فى مراكز قيادة الوحدات الروسية إلى تقارير من القادة بشان آخر التطورات فى الساحة وإجراءات القوات الروسية فى مناطق العمليات الرئيسية".

ويذكر أن زيارة وزير الدفاع الروسية إلى أوكرانيا تأتي بعد أن أعلن رئيس بلدية كييف فيتالى كليتشكو بأن:" خلال الساعات الأولى من صباح الأحد تعرضت كييف للقصف وتم استهداف مبنيين سكنيين". لافتا إلى أن العاصمة الأوكرانية لم تتعرض للقصف من قبل القوات الروسية منذ 5 يونيو.

وكانت القوات الروسية قد أطلقت، يوم السبت، عشرات الصواريخ من مناطق عديدة بمختلف انحاء البلاد وذكرت القيادة الجوية الأوكرانية بأن بعض الصواريخ أطلقت من قاذفات بعيدة المدي روسية من طراز "تو-22" وتم نشرها فى بيلاروسيا للمرة الأولى.

روسيا تزود بيلاروسيا صواريخ إسكندر إم

ويشار إلى أن قبل القصف أجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره البيلاروسي ألكسندرا لوكاشينكو كان بوتين قد أعلن خلال هذا الأجتماع بأن روسيا تخطط لتزويد بيلاروسيا بمنظومة الصواريخ إسكندر إم.

وتواصل القوات الروسية الزحف فى الأراضي الأوكرانية حيث بدأت روسيا عمليتها العسكرية فى 24 فبراير ومنذ بدأ العملية العسكرية حققت روسيا العديد من الأهداف فى ميدان المعركة مثل السيطرة على مدينة ماريوبول والتي تمثل أحد أهداف الروسية الاستراتيجية حيث السيطرة عليها يتيح لروسيا ربط بحر آزوف بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها في عام 2014 لتنضم السيطرة الروسية على مدينة سيفرودونيتسك إلى قائمة الأهداف التي حققتها روسيا فى أوكرانيا وتهدف روسيا من حملتها العسكرية فى أوكرانيا تحقيق العديد من الأهداف منها منع انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، ووقف تمدد الناتو على الحدود الروسية، وتحرير اقليم دونباس، وبالتوازي مع الحرب العسكرية الروسية شنت الدول الأوروبية وبقيادة الولايات المتحدة الأمريكية حرب إقتصادية ضد روسيا استهدفت مختلف القطاعات الروسية من أجل الضغط على روسيا لإنهاء الحرب وسحب قواتها من أوكرانيا.