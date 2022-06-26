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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /706977/زراعة-الشيوخ-تفتح-ملف-المياه-الارتوازيةاليوم

تناقش لجنة لجنة الزراعة والرى واستصلاح الأراضي بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، ملف المياه الارتوازية " كمياتها وكيفية تحسين مواصفاتها والاستخدام الأمثل لها "، وذلك بحضور مسئولي وزارة الموارد المائية والرى ووكيل مركز بحوث الصحراء.

زراعة الشيوخ تفتح ملف المياه الارتوازية..اليوم

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ومن المقرر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعها غدا، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد محمود حمزة، بشأن موضوع سرعة تحرير عقود البيع الخاصة بالمنازل والأراضى الزراعية التابعة للمراقبة العامة للتعاونيات والتنمية بالإسكندرية، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بالمجلس، وبحضور مسئولي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

كما تناقش الجلسة العامة، الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

و أكد تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يأتي في ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ والتي تستهدف مواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم، يأتي العمل بشكل مستمر لمتابعة هذه التغيرات وتلك التحولات وفق المنهجية العلمية التي تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية، وهذا ما ينطبق على التعديلات التي تنظرها اللجنة اليوم بشأن قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة ٢٠١٧، إذ أنه وفقاً لمنهجية العمل التي تنطلق من دراسة وقياس الأثر التشريعي للقوانين، برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليه لمواكبة التطورات التي شهدها مجال الرياضة عالمياً وإقليمياً ومحلياً.