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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /706976/النائب-محمود-عصام-يتقدم-باقتراح-برغبة-لإعداد-استراتيجية-لاستغلال-فوائض-صناعة-الملابس-فى-أكياس-القماش

تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيرة التجارة والصناعة، بشأن إعداد استراتيجية لاستغلال فوائض صناعة الملابس " وتحديدا الجينز" في صناعة أكياس قماش صديقة للبيئة.

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ظاهرة فوائض القماش

وقال عصام في اقتراحه : أن قطاع الصناعة ولاسيما في مجال الملابس، يعانى، من ظاهرة فوائض القماش التي تحدث نتيجة تبقى قطع من القماش عبر مراحل تصنيع الملابس، وللأسف لايتم استغلالها، ما يمثل مشكلة ذو اتجاهين أولها الهدر في القماش والثانية إلقاء تلك الفوائض من القماش في القمامة وتلوث البيئة.

وأضاف عصام، : يأتي ذلك في الوقت الذى علينا ان نستغل فيه تلك الفوائض في صناعات مفيدة، ولاسيمافى صناعة أكياس القماش، خاصة وان العالم حاليا يتجه إلى استبدال الأكياس المصنوعة من القماش بالأكياس البلاستيكية، نظرا لخطورة تلك الاكياس المصنوعة من البلاستيك على صحة المواطنين وعلى البيئة.

استراتيجية لاستغلال فوائض صناعة الملابس

وتابع عضو مجلس النواب، لذلك اقترح قيام وزارة التجارة والصناعة، بإعداد استراتيجية لاستغلال فوائض صناعة الملابس " وتحديدا الجينز" في صناعة أكياس قماش صديقة للبيئة، بحيث يكون لدينا خطة متكاملة في ذلك الأمر، تتضمن انشاء مصانع لتصنيع أكياس القماش من فوائض القماش وتشجيع مصانع الملابس على توريد تلك الفوائض إلى مصانع الاكياس، وبالتالي تحقيق منفعة ومصلحة لجميع الأطراف، حيث تستفيد مصانع الملابس من عائد تلك الفوائض، وكذلك تستفيد مصانع الاكياس بتوفر مواد خام تساعدها في تصنيع الأكياس، وأيضا تستفيد الدولة من انتشار الاكياس المصنوعة من القماش والحد من استخدام الأكياس المصنوعة من البلاستيك التي تمثل خطرا على الصحة العامة والبيئة.