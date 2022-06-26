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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /706975/بعد-أقتراب-رحيله-تعرف-على-بطولات-بن-شرقي-مع-الزمالك

أقترب أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك فى الرحيل عن القلعة البيضاء، وذلك بسبب عدم أستقراره عن رغبته فى التواجد في الدوري المصري .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بطولات بن شرقي مع الزمالك

وحصد بن شرقي خلال مع الزمالك 4 بطولات الدوري العام ـ كأس مصر ـ السوبر الأفريقي ـ السوبر المصري.

حيث من المقرر أن ينتهي تعاقد أشرف بن شرقي مع الفريق يوم 30 يونيو الجاري، ولمح اللاعب برحيله عن النادي بعدما نشر صورة عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وهو يودع جمهور الزمالك.

نتيجة مباراة الزمالك والبنك

الجدير بالذكر أن حقق نادي الزمالك، الفوز علي نظيره البنك الأهلي بنتيجة 1-2، في المباراة التي أقيمت على على المقاولون العرب، في إطار منافسات بطولة الدوري العام، لتصبح النتيجة 1-2 للفريق الأبيض.

وتقدم البنك الأهلي عن طريق عاصم صلاح من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمود البنا، بعد إعاقة لاعب الزمالك عبد جمعة للاعب البنك الأهلي في الدقيقة 53.

ونجح سيف الجزيري الذي دخل بديلا الشوط الثاني، في عودة الزمالك للمبارة مرة أخرى في الدقيقة 71 من عمر المباراة، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاءتقدم سيف الدين الجزيري لنادي الزمالك في مرمى البنك الأهلي، في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف روقا - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد أوناجم - أحمد سيد زيزو خط الهجوم: أشرف بن شرقي :ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من السيد عطية - إسلام جابر - محمود عبد الرازق شيكابالا - أيمن حفني - يوسف أسامة - سيف جعفر - رزاق سيسيه - سيف الدين الجزيري- عمر السعيد.