انت الان تتابع تفاصيل خبر أهم الأخبار الصباحية اليوم.. أولى جلسات المتهم بقتل «نيرة أشرف».. طلاب الثانوية العامة يؤدون أول امتحانات المواد الأساسية.. و«التعليم» تعلن ضوابط مسابقة الـ«30 ألف معلم» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /706972/أهم-الأخبار-الصباحية-اليوم-أولى-جلسات-المتهم-بقتل-نيرة-أشرف-طلاب-الثانوية-العامة-يؤدون-أول-امتحانات-المواد-الأساسية-والتعليم-تعلن-ضوابط-مسابقة-الـ30-ألف-معلم

ينشر موقع دوت الخليج لقرائه، أهم الأخبار الصباحية في مصر، حيث يترقب المواطنون اليوم عددًا من الأحداث الهامة التي تشغل بال الكثير، أهمها بدء أولى جلسات المتهم بقتل طالبة المنصورة «نيرة أشرف»، كذلك يؤدي طلاب الثانوية العامة أولى امتحانات المواد الأساسية وهي اللغة العربية.

أولى جلسات المتهم بقتل الطالبة «نيرة أشرف»

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المنصورة، صباح اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء المري، أولى جلسات المتهم محمد عادل، المتهم بقتل طالبة المنصورة «نيرة أشرف»، أمام جامعة المنصورة.

وكان المستشار النائب العام، حمادة الصاوي، أمر يوم يوم الأربعاء الماضي، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدًا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث، كما تم التنسيق مع محكمة الاستئناف المختصة وتحددت أولى جلسات المحاكمة يوم الأحد القادم الموافق السادس والعشرين من يونيو الجاري.

طلاب الثانوية العامة يؤدون أول امتحان بالمواد الأساسية

تنطلق اليوم الأحد، امتحانات الثانوية العامة 2022 ، في المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع، حيث يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي امتحان مادة اللغة العربية.

وبدأ الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا، غير أنه حضر الطلاب في تمام الساعة الثامنة قبل بدء الامتحان، لتمكين المراقبين والملاحظين من تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا، إضافة إلى تطبيق الإجراءات الخاصة بالتأكد من عدم وجود أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات – أو أي أجهزة" تساعد على الغش، لعدم حدوث أي تكدس خارج اللجان.

وزير التعليم يعلن تفاصيل مسابقة الـ«٣٠ ألف معلم»

يعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرًا صحفيًا عصر اليوم الأحد؛ للإعلان عن موعد فتح باب التقديم بمسابقة وزارة التربية والتعليم للتعاقد مع 30 ألف معلم للعام الدراسي الجديد 2022/2023، التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي نهاية يناير الماضي، كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بإجراء إعلان مسابقة لتعيين 30 ألف معلم سنويًا لمدة 5 سنوات؛ لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، على أن تبدء الدفعة الأولى بمسابقة سد العجز المعلمين خلال العام المالي 2022/ 2023.

اليوم.. الأهلي يلاقي نظيره بيراميدز

يخوض النادي الأهلي مباراته اليوم الأحد، ضد نظيره بيراميدز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس مصر، ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قنوات أون سبورت.

فيما يتأهل الفائز اليوم لمواجهة بتروجيت في دور نصف النهائي من المسابقة.