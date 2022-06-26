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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /706970/تكريم-المخرج-سميح-منسي-بالمركز-القومي-للسينما-في-هذا-الموعد

دوت الخليج يرصد الاحتفال بالمخرج سميح منسي

تكريم المخرج سميح منسي

سيكرم المركز القومي للسينما، المخرج سميح منسي للاحتفال به وبمشواره الفني المميز، في تمام الساعة السادسة مساءً الأربعاء المقبل ويقام الحفل في مقر مركز الثقافة السينمائية.

ومن جانبها أوضحت السيناريست زينب عزيز، أن المخرد سميح منسي وضع بصمات مهمة بالسينما التسجيلية والروائية خلال مشواره الفنى الحافل.

وأشارت إلى أن من أهم أعماله التي لا تنسى فيلم "للذاكرة وقائع" وفيلم "واحد كابتشينو" و"أوان البحر"، بينما كان آخر أفلامه التسجيلية فيلم "سيرة البطل الشعبى" من إنتاج المركز القومى للسينما.

أعمال المخرج سميح منسي

ويشار أن سميح منسي عمل كمخرج بالمركز القومى للسينما ثم شغل منصب مدير إدارة الأفلام التجريبية ثم مديرا لمركز الثقافة السينمائية ومدير عام للإدارات الإنتاجية بالمركز القومى للسينما.

ومن المقرر أن يعرض خلال احتفالية تكريم سميح منسي، فيلم "سيرة البطل الشعبى" الذى يرصد رحلة البطل المصرى عبر التاريخ من خلال تناول الفيلم لشخصية البطل المصرى.

والتي تظهر داخل المصريين فى وقت المحن والشدائد والأوقات العصيبة، ويستعرض أيضًا هذا الفيلم لمحات ومشاهد متعددة للشخصية المصرية منذ العصر الفرعونى حتى العصر الحديث.

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ومن المقرر أن يلي، عرض الأفلام الخاصة بالمخرج سمير منسي، ندوة تتحدث فيها الناقدة السينمائية صفاء الليثى ومدير التصوير محمود عبد السميع رئيس جمعية الفيلم.

وسيشهد حفل التكريم المقرر له يوم الأربعاء المقبل أيضًا، حضور كوكبة من نجوم الفن والمخرجين من أصدقاء ومحبى المخرج سميح منسى، كما يشرف على اللقاء الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

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يذكر أن سميح منسي من مواليد عام 1960، وكان قد حصد ليسانس الآداب قسم الفلسفة في جامعة القاهرة، ثم التحق بالمعهد العالي للسينما، وعمل مساعد مخرج مع العديد من المخرجين مثل محمد خان، وشرف فهمي وآخرين.