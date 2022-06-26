«كارثة وشيكة تهدد المنطقة».. رئيس البرلمان العربي يُحذر من خطورة تأخير إنقاذ خزان صافر النفطي واستمرار تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية

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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /706969/كارثة-وشيكة-تهدد-المنطقة-رئيس-البرلمان-العربي-يحذر-من-خطورة-تأخير إنقاذ-خزان-صافر-النفطي-واستمرار-تعنت-ميليشيا-الحوثي-الانقلابية

حذر عادل بن عبدالرحمن العسومي ، رئيس البرلمان العربي، مجدداً من مخاطر كارثية وشيكة لتسرب أو غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر الراسية قبالة مدينة الحديدة، والتي تحمل على متنها 1.14 مليون برميل نفطي، نتيجة استمرار تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية ورفضها دخول فريق أممي لصيانتها وتفريغها منذ 6 أعوام، ما يهدد بحدوث أكبر كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية وخيمة تتخطى آثارها الجمهورية اليمنية ويُشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلامة البيئية في الدول المُطلة على البحر الأحمر.

دوت الخليج

تأخير إنقاذ خزان صافر النفطي

وشدد رئيس البرلمان العربي، على ضرورة التحرك الدولي الفوري والعاجل بممارسة مزيد من الضغط على ميليشيا الحوثي لوقف تلاعبها بالملف واستخدامه مادة للضغط والابتزاز السياسي والتعامل معه كرهينة والسماح للفريق الأممي بالصعود للناقلة وتقييم وضعها الفني وتفريغ الناقلة، التي باتت تمثل تهديد حقيقي لحركة الملاحة الدولية .

وأهاب رئيس البرلمان العربي، بالأمم المتحدة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان منع تسرب النفط ونقله لمكان آمن أو الاستفادة منه لصالح الشعب اليمني، داعيا المجتمع الدولي للمساهمة العاجلة لدعم هذه المبادرة، والعمل الجاد لإنقاذ الموقف المتأزم الذي ينذر بكارثة.