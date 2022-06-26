انت الان تتابع تفاصيل خبر منها تحقيق المساواة بين الجنسين.. أهداف موافقة النواب على اتفاقية فى مجال النقل الحضرى بـ300 ألف يورو حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /706968/منها-تحقيق-المساواة-بين-الجنسين-أهداف-موافقة-النواب-على-اتفاقية-فى-مجال-النقل-الحضرى-بـ300-ألف-يورو

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والاسرة والاشخاص ذوي الإعاقة ومكتب لجان العلاقات الخارجية والنقل والمواصلات ، والتعليم والبحث العلمي ، والخطة والموازنة ، عن قرار رئيس مجهورية مصر العربية رقم 195 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية حول إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسني فى جمال النقل الحضرى بمبلغ 300000 يورو ( ثلاثمائة ألف يورو ) الموقع فى القاهرة بتاريخ 28/3/2022.

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اتفاق بمبلغ 300000 يورو لتحقيق المساواة بين الجنسين

ويهدف الاتفاق إلى المساواة بين الجنسين في مجال النقل الحضري ، وتعزيز التنقل الأمن للمرأة في مصر، ويعد هذا الهدف هدفاً مشتركاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ۲۰۳۰ واستراتيجية الوكالة الفرنسية للتنمية حول النوع الاجتماعي وهو يركز على قطاع النقل الحضري من خلال المشروعات المملوكة للهيئة القومية للأنفاق .

رأي اللجنة المشتركة

وأكدت اللجنة على أنه من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ أطلقت الحكومة المصرية مجموعة من المبادرات الطموحة لتمكين المرأة المصرية من أجل المساهمة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بعد أن تدارست اللجنة المشتركة مواد وبنود قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 195 لسنة ٢٠٢٢.

ووافقت اللجنة على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال النقل الحضري بمبلغ 300000 يورو ( ثلاثمائة ألف يورو )، الموقع في القاهرة بتاريخ ۲۰۲۲/۳/۲۸ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .