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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /706967/تداول-أجزاء-من-امتحان-العربي-لطلاب-الثانوية-العامة

تداولت جروبات الغش الإلكتروني على موقع التواصل الإجتماعي التليجرام، أجزاء من أسئلة امتحانات مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة.

دوت الخليج

وطالبت جروبات الغش، الطلاب بتبادل الإجابة على الأسئلة، مضيفا: بص يا اخواتي الامتحان ٤ نماذج مع اختلاف ترتيب الأسئلة.. هنزل الإجابات وانت شوف السؤال عندك الكام وحلو"

توافد طلاب الصف الثالث الثانوي على لجان الامتحانات، صباح اليوم، استعدادا لامتحان مادة اللغة العربية ضمن المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع.

وشهدت أغلب لجان الامتحانات الثانوية العامة، تشديد الإجراءات الرقابية والتفتيش أكثر من مرة للطلاب أثناء دخول بوابات اللجان وبعد دخول اللجنة، للتشديد على منع دخول أجهزة الموبايل والسماعات والساعات الذكية إلى لجان امتحانات الثانوية العامة، والتي قد يستخدمها الطلاب في عمليات الغش.

واستخدم القائمين على البوابات، العصا الإلكترونية، للكشف عن أي وسائل إلكترونية قد تساعد في الغش الإلكتروني، مثل التليفون المحمول وسماعات البلوتوث والساعات الرقمية

وفتحت لجان امتحانات الثانوية العامة بمختلف المحافظات، أبوابها لاستقبال طلاب الصف الثالث الثانوي لأداء امتحان اللغة العربية بنظام البابل شيت.

وتابعت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة في وزارة التربية والتعليم، وصول أوراق امتحانات مادة اللغة العربية إلى جميع مقار اللجان بمختلف أنحاء الجمهورية.

ووُضعت أوراق الامتحانات في مظاريف مغلقة لا تفتح إلا بعد بدء لجان الامتحانات، وتنقل في صناديق معدنية محكمة الغلق بأرقام سرية، وسط حراسة أمنية مشددة؛ لضمان حماية الامتحانات بشكل تام.

وانطلقت اليوم الأحد، امتحانات الثانوية العامة 2022 ، في المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع، حيث يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي، الامتحان في مادة اللغة العربية.

ويبدأ الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحا، غير أنه ينبغي على الطلاب الحضور الساعة الثامنة صباحا قبل بدء الامتحان، لتمكين المراقبين والملاحظين من تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائيةمنفيروسكورونا، إضافة إلى تطبيق الإجراءات الخاصة بالتأكد من عدم وجود أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات – أو أي أجهزة" تساعد على الغش، لعدم حدوث أي تكدس خارج اللجان.

تداول أجزاء من امتحان العربي لطلاب الثانوية العامة

وتمثل مادة اللغة العربية 80 درجة من درجات المجموع الكلي للمواد التي تضاف إلى المجموع والتي تقدر بـ410 درجة في جميع المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع الكلي المؤهل للمرحلة الجامعية.