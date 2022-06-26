انت الان تتابع تفاصيل خبر حرب اقتصادية .. أمريكا وبريطانيا واليابان تحظر واردات الذهب الروسية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /706966/حرب-اقتصادية--أمريكا-وبريطانيا-واليابان-تحظر-واردات-الذهب-الروسية

أعلنت السلطات البريطانية بأنه اتخذت قرار مع الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكندا بحظر واردات الذهب من روسيا وتأتي هذه الخطوة من أجل الضغط على روسيا لوقف العملية العسكرية فى أوكرانيا.

دوت الخليج

ويذكر أن هذا القرار من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ قريبا وسينطبق هذا القرار على الذهب المستخرج حديثا.

وأشارت الحكومة البريطانية بأن هذا القرار لن يؤثر على الذهب الروسي المنشأ الذي سبق أن تم تصديره من روسيا .

حظر الذهب الروسي

وأفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدر مطلع بأن :" الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظراءه فى مجموعة السبع سيتفقون على حظر استيراد الذهب الجديد من روسيا فى الوقت الذي يوسعون فيه نطاق العقوبات ضد روسيا بسب عمليتها العسكرية فى أوكرانيا".

عزل روسيا عن الأقتصاد العالمي

وأضاف ذات المصدر بأن :" وزارة الخزانة الأمريكية ستصدر قرار بحظر استيراد الذهب الجديد إلى الولايات المتحدة الامريكية يوم الثلاثاء". وهي خطوة تهدف إلى زيادة عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي من خلال منعها من المشاركة فى سوق الذهب.

روسيا تنتج 10 % من الذهب العالمي

ويذكر أن روسيا تنتج نحو 10 % من الذهب المستخرج على مستوي العالم كل عام وزادت امتلاك الروسي من الذهب إلى ثلاثة أضعاف بعد أن ضمت روسيا إلى اراضيها شبه جزيرة القرم عام 2014 .

ومنذ العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا قام التكتل الأوروبي وعدد من الدول بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بفرض حزمة من العقوبات استهدفت مختلف القطاعات الروسية مثل القطاع الصناعى والنفطي والمصرفى وعملت عدد من الدول الاوروبية على اتخاذ خطوات من اجل تقليل الأعتماد على الوقود الاحفوري الروسي فضلا عن طرد عشرات الدبلوماسيين وممثلين عن روسيا من عدد من الدول الأوروبية وفى مقابل ذلك ردت روسيا على هذه الحرب الاقتصادية بإجبار الدول الغير صديقة وفق الوصف الروسي بدفع بالروبل مقابل الحصول على الغاز الروسي وتهدف الحرب الاقتصادية التي تفرضها الدول الأوروبية على روسيا، الضغط عليها من اجل وقف العملية العسكرية الروسية وانهاء القتال وسحب قواتها من الأراضي الأوكرانية.