انت الان تتابع تفاصيل خبر من بينهم حسين فهمي وعمرو دياب.. لقاء وفد فني مصري بـ وزير الثقافة السعودي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /706965/من-بينهم-حسين-فهمي-وعمرو-دياب-لقاء-وفد-فني-مصري-بـ-وزير-الثقافة-السعودي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع كوكبة من نجوم الفن في لقائهم بوزير الثقافة بالمملكة العربية السعودية، الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود.

دوت الخليج يرصد لقاء نجوم الفن مع وزير الثقافة السعودي

نجوم الفن ووزير الثقافة السعودي

وضم الوفد المصري من نجوم الفن الذين التقوا وزير ثقافة المملكة العربية السعودية، كلا من حسين فهمي، وعمرو دياب وليلى علوى، ومحمود العسيلي ومصطفى شعبان، والمخرجة إيناس الدغيدي والفنانة التونسية هند صبري، وآخرين؟

ومن جانبه شارك الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، صورة تضم الوفد الفني المصري والوزير السعودي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي.

وعلق حسين فهمي على الصورة قائلًا: “سعدت بمقابلة سمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة بالمملكة العربية السعودية، حيث تبادلنا الأفكار”.

حسين فهمي مهرجان القاهرة السينمائي

واستكمل تعليقه: “في كيفية التعاون والتبادل الثقافي مع فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ومهرجان البحر الأحمر السينمائى فى الدورات القادمة".

ومن ناحية أخرى، كانت قد أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، عن فتح باب التقديم لمشروعات الأفلام العربية فى النسخة التاسعة من ملتقى القاهرة السينمائي.

والذي يعد سوق الإنتاج المشترك التابع للمهرجان، والمقرر إقامته ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الجديدة المقبلة الـ 44 والمقرر انطلاقها خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

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ويذكر أنه تم اختيار ليندا بلخيرية، مديرة للملتقى فى دورته الجديدة، أما رئيس المهرجان الفنان الكبير حسين فهمي، أعرب عن تطلعه لاستقبال مشاريع أفلام جديدة ضمن ملتقى القاهرة السينمائي، الذى كان على مدار النُسخ السابقة مصدرا لانطلاق أسماء جديدة فى مجال السينما العربية والعالمية.

وأوضح الفنان حسين فهمي أنه ساهم فى دعم الكثيرين من صانعى الأفلام الموهوبين، مشيرًا إلى أنه بصفته رئيسا للمهرجان وبكونه فنانا عربيا يؤمن بأن ازدهار وتطور الصناعة فى المنطقة هو أمر مرهون باستمرار تقديم الدعم للمواهب المتجددة.