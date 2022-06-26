انت الان تتابع تفاصيل خبر زي النهاده.. الأهلي يلقن الترجي درساً قاسياً في نصف نهائي دوري الأبطال حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /706962/زي-النهاده-الأهلي-يلقن-الترجي-درسا-قاسيا-في-نصف-نهائي-دوري-الأبطال

حقق فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز بثلاثة أهداف على نظيره الترجي، في المباراة التي جمعت بينهما في مثل هذا اليوم 26 يونيو عام 2021، وذلك في إطار نصف نهائي دوري الأبطال والتي حققها المارد الأحمر بعد الفوز في النهائي أمام فريق كايزر تشيفز.

دوت الخليج

قسى الأهلي على الترجي، في إياب دور نصف النهائي من البطولة، وجاءت الأهداف الثلاثة بأقدام كل من ( حسين الشحات، علي معلول، محمد سريف)، وكان قد حقق الفريق الأحمر الفوز في مباراة الذهاب التي لُعبت على ستاد رادس معل الفريق التونسي، بهدف وحيد سجله محمد شريف، وضمن وقتها المارد التأهل لنهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي، وتمكن من تحقيق اللقب العاشؤر والثاني على التوالي، فقد ققه العام قبل الماضي على حساب نادي الزمالك، بعدما فاز في نهائي القرن الشهير بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في نوفمبر من عام 2020.

ويعد النادي الأهلي، هو سيد و زعيم الكرة الإفريقية، وذلك نظراً لتاريخه في القارة السمراء، حيث يعد المارد الأحمر هو صاحب الرقم الأكبر في عددج التتويجات الإفريقية بـ 10 ألقاب تمكن من حصدهم أعوام ( 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2020)، كما يعد هو النادي الأكثر وصولاً للنهائيات بواقع 15 نهائي، استطاع من تحقيق 10 ألقاب وخسر 5 نهائيات أمام أندية ( كوتوكو، النجم الساحلي، الترجي التونسي، الوداد المغربي مرتين).

وكان قد خسر النادي الأهلي آخر نهائي له أمام فريق الوداد المغربي نهاية الشهر الماضي، عندما هُزم بنتيجة هدفين مقابل لا شئ، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب.