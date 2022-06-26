استقبال الرئيس السيسي أمير قطر في قصر الاتحادية يتصدر عناوين الصحف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 10:25 صباحاً - أبرزت صحف القاهرة، الصادرة، اليوم الأحد، مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أمير دولة قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني، بقصر الاتحادية، إضافة إلى الشأن المحلي.

وتحت عنوان "توافق مصري - قطري على تعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات"، نقلت صحيفة "الأهرام" تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن زيارة الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، لمصر تجسد ما تشهده العلاقات المصرية ـ القطرية من تقدم.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أشار، خلال استقباله أمس أمير قطر في قصر الاتحادية، إلى أن الزيارة ترسخ لمسار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة المقبلة في كل المجالات، في إطار مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وفى ظل النوايا الصادقة المتبادلة بين الجانبين.

وذكرت "الأهرام" أنه تم التوافق، خلال اللقاء، على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خصوصا في قطاعات الطاقة والزراعة، إلى جانب التعاون الاستثماري وتنشيط حركة التبادل التجاري، خصوصا ما يتعلق بتعزيز تدفق الاستثمارات القطرية إلى مصر، في ضوء خدمتها للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

ونسبت الصحيفة للسفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، القول "إن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة، تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين، حيث رحب الرئيس بأخيه الأمير القطري ضيفا كريما على مصر، مهنئا إياه بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم فى دولة قطر".

وفى السياق، أبرزت صحيفة "الجمهورية" تغريدة الأمير تميم بن حمد آل ثانى أمير قطر، على موقع "تويتر"، الذي أبدى سعادته بزيارة جمهورية مصر العربية الشقيقة ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونقلت الصحيفة تغريدة أمير قطر، التي قال فيها: "سعدت بزيارة جمهورية مصر العربية الشقيقة ولقاء أخي فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، حيث بحثنا سبل توطيد تعاوننا الثنائي في مختلف المجالات، كما تبادلنا وجهات النظر بشأن تعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك بما يحقق تطلعات شعوبنا في التنمية والاستقرار ويدعم أمن المنطقة والعالم".

مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

وعلى المستوى الحكومي، تابعت صحيفة "الأخبار" الجولة التفقدية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية نهطاى التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، حيث رافقه خلالها كل من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافـق والمجتمعات العمرانية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

ونقلت الصحيفة تأكيد رئيس الوزراء، على استمرار العمل في تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، مضيفا أن هذا المشروع القومي الضخم، يستهدف النهوض بمستوى وجودة حياة نحو 60 مليون مواطن في الريف المصري، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم توقف المشروع واستمرار العمل به في كل القرى المستهدفة، رغم الصعاب وتداعيات الأزمة العالمية التي ألقت بظلالها على مختلف مناحي الحياة.

العلاقات التنموية بين مصر والإمارات

أما على المستوى الاقتصادي، نقلت صحيفة "الجمهورية" إشادة وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط بالعلاقات التنموية بين مصر والإمارات، مؤكدة مواصلة الجهود على مستوى التعاون المشترك، بهدف تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في البلدين، الهادفة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة والموارد المتنوعة المتوفرة فى البلدين بما يخدم الشعبين الشقيقين ويحقق المصالح المشتركة ويسهم فى تعزيز مكانة الدولتين على المستويين الإقليمي والدولي.

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال المشاط، أمس المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبى ونائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين منى المرى، بحضور شمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومديرة مؤسسة دبى للمرأة، وميثاء بوحميد مدير نادى دبى للصحافة.

وأضافت الصحيفة أن الوزيرة أشارت إلى الاهتمام بزيادة التعاون مع المؤسسات التنموية على نحو يعظم من استفادة الاقتصاد المصري من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها.

وأشارت الصحيفة إلى تنويه الوزيرة لجهود الدولة لتمكين المرأة باعتبارها عنصرا فاعلا في المجتمع وقادرة على المساهمة بشكل فعال في تحقيق التنمية، موضحة أن وزارة التعاون الدولي أطلقت، في وقت سابق، محضر سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة.

ونسبت إلى الوزيرة تأكيدها أن مصر أصبحت أول دولة في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق محفزا لسد الفجوة بين الجنسين في مجالات العمل بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، بما يخلق مستقبل أفضل للمرأة في سوق العمل.

امتحانات الثانوية العامة 2022

وفى شأن التعليم، أبرزت صحيفة "المصري اليوم" إعلان وزارة التربية والتعليم حالة الطوارئ لمواجهة أي محاولة لتسريب الامتحانات، فيما يبدأ اليوم 707 آلاف و992 طالبا بالشعبتين العلمية والأدبية، موزعين داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، امتحان المواد الأساسية داخل المجموع، ويؤدى الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

ونقلت الصحيفة عن وزارة التربية تأكيدها انتهاء وصول كتيب المفاهيم والملحق الخاص باللغة الثانية (الألمانية، الإسبانية، الإيطالية) ومادة الكيمياء لمقار لجان السير، وحذرت من امتناع الطلاب عن الخضوع للتفتيش بواسطة العصا الإلكترونية للكشف عن الموبايل وأي أجهزة إلكترونية.

وذكرت أنه يسمح للطلاب باستخدام الساعات، والآلات الحاسبة غير المبرمجة فقط، موضحة أنه ممنوع وضع أي أختام تخص اللجنة على كراسة الأسئلة أو ورقة الإجابة (البابل شيت) التي قام الطالب بتسليمها.

تفاصيل تعيين 30 ألف معلم

وفى الشأن ذاته، نشرت صحيفة "الأخبار"، تحت عنوان "اليوم.. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل تعيين 30 ألف معلم"، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، سيعلنان تفاصيل المسابقة المركزية للتعاقد مع 30 ألف معلم مساعد للعام المالي 2022 - 2023، وذلك في مؤتمر صحفي اليوم.

وأضافت الصحيفة أن تلك التعيينات الجديدة تأتى تنفيذا لتكليفات الرئيس للحكومة بتعيين معلمين جدد لسد العجز فى المدارس.

بدء محاكمة قاتل الطالبة نيرة أشرف

وذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المنصورة تبدأ اليوم أولى جلسات محاكمة الطالب محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف قرب سور جامعة المنصورة، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة.

ولفتت الصحيفة إلى أن المستشار مدحت الحسينى رئيس المكتب الفنى بمحكمة استئناف المنصورة أصدر، بالتشاور مع رئيس الدائرة التي ستنظر القضية، قرارا بتحديد إجراءات حضور الجلسات، منها السماح بدخول القاعة عن طريق تصريح خاص من المستشار إيهاب صادق عضو المكتب الفنى، ولن يسمح إلا للمفوض رسميا من وسيلة الإعلام التي يمثلها بالحصول على التصريح، ويمتنع على أي وسيلة إعلام نهائيا تناول أشخاص قضاة الدائرة، وأى قرارات سيتم نشرها عن طريق المكتب الفني بالمحكمة، وهى المعتمدة من قبلها للنشر عنها فقط‪.