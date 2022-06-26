لمدة 10 ساعات.. قطع المياه عن 4 مناطق فى شبين القناطر اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع المياه عن مناطق (الوكلاء- عزبة ابو خضرة - الدلتا) فى شبين القناطر اليوم الأحد ابتداء من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.





وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية -فى بيان لها- أن الانقطاع نظراً لأعمال إحلال وتجديد خط طرد محطة رفع الصرف الصحى رقم 3 قطر 500مم، وسوف تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة من الانقطاع، وفى حال طلبها يمكن الاتصال على رقم الخط الساخن 125 ، ٠١٢٠٢٨٨٨٨٠

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