اللغة العربية.. طلاب الثانوية يبدأون امتحانات المواد المضافة للمجموع اليوم

جدة - نرمين السيد - تنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2021/2022، اليوم الأحد، بأداء امتحان مادة اللغة العربية، كأول امتحان فى المواد المضافة للمجموع لطلاب الثانوية بشعبتيها "العلمية والأدبية".





ويؤدى طلاب الشهادة الثانوية امتحان اللغة العربية بلجان مراقبة ومؤمنة، ويبلغ عددهم 707 آلاف و992 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية، موزعين داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

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