خبير: عقوبة نشر فيديو أو صور على فيس بوك دون إذن صاحبها الحبس 6 أشهر

جدة - نرمين السيد - وقال حمزة، فى مداخلة له فى برنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، إن القانون يجرم تصوير الضحايا ونشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدا أن حرمة الميت لها قدسية فيجب احترام ذلك بعيدا عن عمل الترندات.

وأوضح، أنه يجب مراعاة شعور أهل وأقارب الميت أثناء تصوير الجنازات، لافتا إلى أن عقوبة نشر الفيديو أو الصور بدون إذن صاحبها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر أو غرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.