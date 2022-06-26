محافظ بورسعيد يودع حجاج الجمعيات الأهلية قبل سفرهم إلى السعودية (صور)

جدة - نرمين السيد - حرص عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، على مشاركة 40 حاجا من الجمعيات الأهلية لحظة الفرح والسرور وتوديعهم قبل السفر للأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج بعد انقطاع دام عامين بسبب حاجة كورونا، وذلك أمام مبنى مديرية التضامن الاجتماعى.





وبمشاعر الشوق ودموع الفرح وعبارات تجسد حالة السعادة والسرور، تبادل الحجاج عبارات السرور والفرح قبل التوجه لبيت الله الحرام إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج بعد انقطاع دام عامين بسبب حاجة كورونا، حيث حرصت محافظة بورسعيد على توفير جميع سبل الراحة للحجاج وذويهم خلال انتقالهم من المحافظة لمطار القاهرة. وشارك محافظ بورسعيد الحجاج أجواء احتفالية لمئات من مودعى الحجاج، حيث أطلق المودعين عبارات الفرح، وتوديع الحجاج بالأحضان والدموع والصور، قبل سفر الحجاج إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج. وتمنى محافظ بورسعيد للحجاج السلامة خلال سفرهم، مقدما التهنئة للفائزين فى قرعة التضامن الاجتماعى هذا العام، حيث قال أحد الحجاج: "إنه استقبل خبر فوزه بالحج بالدهشة والسعادة، لأن كل شخص يتمنى زيارة الأراضى المقدسة، وهى "فرحة ما بعدها فرحة"، وكنت لم أتوقع الفوز فى قرعة التضامن ولكن بالدعوات وتوفيق الله تعالى كل شئ ممكن، مؤكدا أنه تقدم بطلب للعمرة قبل جائحة كورونا ولكن توقف الحركة الجوية منعه من السفر بعد استلام التأشيرة، وبعد عامين أكرمنى الله بالحج وهو تعويض الله الذى كنت انتظره، واسال الله أن لا يعود أيام الجائحة مرة أخرى، وأتمنى لكل مشتاق مسلم زيارة الكعبة ويمن علينا بالعودة إليها دائما.

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