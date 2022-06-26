انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو.. ناهد السباعي تمارس التمارين الرياضية في الجيم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /706935/بالفيديو-ناهد-السباعي-تمارس-التمارين-الرياضية-في-الجيم

شاركت الفنانة ناهد السباعي الجمهور بفيديو لها من حياتها اليومية، وهي تستعرض لياقتها البدنية بممارستها بعض التمارين الرياضية الإستعراضية في الجيم.

يرصد دوت الخليج ناهد السباعي في الجيم

وظهرت ناهد السباعي في فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وهي تتسلق عود حديدي في الجيم وتمارس عليه بعض التمارين الإستعراضية المختلفة.

أحدث إطلالات ناهد السباعي الجريئة

جدير بالذكر أنه، ظهرت ناهد السباعي مؤخرا بإطلالة جريئة في حضن الحضارة، اذ خضعت لجلسة تصويرية في الأقصر وظهرت بين معالمها بإطلالة أشبه بالعارية، اذ كشفت عن تفاصيل كثيرة من جسدها، فكانت ترتدي جامسوت مفتوحة من الصدر والأرجل، وكانت وضعيتها مغرية للغاية، وبمجرد أن شاركت ناهد السباعي الصور، استقبلها الجمهور بإشادت عريمة، منها: “وهى الحضاره المصريه سمعت بجباروتها من شويه، بطل اوووووول، جسمك نار يتاكل اكل، يعجز عن وصفه جمالك، انتي الجمال كله”.

أخر أعمال ناهد السباعي

يذكر أن أخر أعمال الفنانة ناهد السباعي، هي مشاركتها في مسلسل “منورة بأهلها”، بجانب كلا من محمد حاتم وليلى علوي، ناهد السباعي، باسم سمرة، غادة عادل، عباس أبو الحسن، أحمد السعدني، وآخرين والعمل من تأليف محمد أمين راضي وإخراج يسري نصر الله.

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وكان قد حقق المسلسل نجاحا ساحقا، رغم مروره بأزمة قوية قبل عرضه بساعات على منصة شاهد الإلكترونية دارت بين المستشار تركي أل الشيخ والفنان باسم سمرة انتهت بإعتذار الأخير بعدما نشر منشور يدعم به الفنان محمد صبحي قال فيه: : « بكل الحب دعم للفنان المصري المشخصاتي محمد صبحي ، ولكل أصدقائي المُحبين اللي يشوف الواد ده اللي غلط في الأستاذ الكبير محمد صبحي يديله علي قفاه، ولكل أصدقائي المَعلمين أنتوا عارفين هتعملوا ايه المعني في بطن الشاعر».