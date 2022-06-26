وزير التربية والتعليم: لن نسمح بأي عملية غش فى أى لجنة على مستوى الجمهورية

جدة - نرمين السيد - وشدد الوزير، فى تصريحات تليفزيونية له، على أن ظاهرة الغش متواجدة فى جميع دول العالم وليست مصر فقط، مبينا أن ظاهرة الغش تفاقمت خلال السنوات الأخيرة نظرا لوجود وسائل تكنولوجية تساعد فى ذلك مثل التليفونات المحمولة.

وأشار إلى أن الوزارة منعت دخول أى أجهزة إلكترونية، بما فى ذلك الهواتف المحمولة والتابلت والساعة الديجيتال، ولن يدخل الطالب الامتحان إلا بالقلم والمسطرة وآلة حاسبة فقط.

وكشف أن هناك طلبة تقوم بزرع سماعات داخل الأذن حتى يقومون بالغش عن طريقها داخل اللجان، وهذا ليس بشيء جديد، لكنه منتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعى منذ فترة.

وحول تسريب الامتحانات، قال شوقى إنه لم يتم ترسيب امتحانات الثانوية العامة بعد عام 2016، مبينا أن معنى كلمة تسريب الامتحان تعنى أن يخرج الامتحان ويسرب قبل بدء اللجنة وهذا لم يحدث ولن يحدث، وكل من يدعى أن هناك تسريبا فى امتحانات الثانوية العامة فهو كاذب.

وتطرق إلى أن امتحانات الثانوية العامة تدار بشكل مؤسسي، ولن يسمح بالتسريب نهائيا.

ورأى أن الامتحان قائم على شكل علمى لقياس وإفراز مستويات الطلبة، وبالتالى لابد أن تكون هناك طلبة تقوم بحل الامتحان كاملا وآخر قد لا يتمكن من إتمامه.