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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /706933/وفاء-عامر-بعد-إنقاذ-رقية-محتاجين-صندوق-لعلاج-الحالات-الحرجة-والأجهزة-اللي-مش-متوقرة

روت الفنانة وفاء عامر تفاصيل مشاركتها في انقاذ الطفلة رقية التي أصابها مرض ضمور في العضلات الشوكية ونجح عدد كبير من المواطنين في جمع 40 مليون جنيها لعلاجها.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل مشاركة وفاء عامر مساعدة الطفلة رقية

قالت وفاء عامر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج أخر النهار الذي يقدمه الإعلامي “محمد الباز”: “رحبت بعمل محاولة لرقية لأن المبلغ الذي قاموا بجمعه توقف عند 23 مليون جنيه، وقبل المشاركة طلبت الاطلاع على الأوراق الخاصة بالحملة، والتأكد من تبعيتها لوزارتي الصحة والتضامن وإشراف رئاسة الجمهورية، وبدأنا البث على 4 منصات”.

وفاء عامر: محتاجين صندوق لعلاج الحالات الحرجة

وتابعت: “ توقعت أن نصل إلى 45 مليون جنيه، وهو الرقم المطلوب لحالة رقية، خلال عدة أيام أو أسبوع، وفوجئت بأننا جمعنا أكثر من 45 مليون جنيه بعد 17 ساعة فقط، ويلزمنا صندوق لعلاج الحالات الحرجة، والأجهزة المساعدة بعد الحقنة لأنها غير متوفرة، والأمر الضروري أن يكون تابعا لصندوق "دوت الخليج" نظرا لإعفائه من الضرائب”.

نجوم الفن يدعمون الطفلة رقية

جدير بالذكر أنه خرج عدد كبير من نجوم الفن لمساعدة الطفلة رقية من خلال حملاتهم المختلفة، منهم الفنان حمو بيكا الذي كتب: “ معنديش عيال، بس بحب الاطفال و الحيوانات جدًا، لو شفت حيوان مريض قلبى بيتقطع ما بالك بطفله محتاجه حقنه بـ 40 مليون جنيه، رقم محدش فينا يقدره يعمله لو عاش عمره كله يحوشوا بس لو كل واحد فينا اشترك بمبلغ هنعملوا،أعمل في البنت الصغيره دى خير وانقذها من مرض هيخليها تعيش متعذبه طول عمرها لو ما لحقتهاش، أعمل فيها الخير والصدقه، قرش منك على قرش منى في الكام اليوم، اللي هيتبقوا وبإذن الله هنلحقها”.

بينما كتب محمد هنيدي: القمر دي اسمها رقية، رقية عندها مرض اسمه ضمور العضلات، مرض مالهوش علاج، إلا علاج واحد بس، حقنة لازم تاخدها قبل ما تتم سنتين، المشكلة إن فاضل عشر أيام ورقية تتم سنتين وكل ما الوقت بيعدي، فرص رقية بتبقى أقل، اتبرع بأي مبلغ مهما كان، هيساعد إننا ننقذ مستقبل وحياة رقية"، وغيرهم من نجوم الفن الأخرين.