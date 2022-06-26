انت الان تتابع خبر دعاء امتحانات الثانوية العامة 2022.. هتسهل عليهم الحل وتذكر المعلومات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت مؤشرات بحث جوجل في الوقت الحالي عن دعاء امتحانات الثانوية العامة 2022، وذلك لأن الكثير من الطلاب يقومون بترديدها لانها تساعدهم في تذكر جميع المعلومات الذين قاموا بمذاكرتها، وهذه الأدعية جاءت طبقاً لما قاله الدكتور عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية.

دعاء امتحانات الثانوية العامة 2022 لتذكر المعلومات

وتوجد الكثير من الأدعية المخصصة لجميع طلاب الثانوية العامة 2022، وهم الذين يقومون بترديدها قبل الأمتحان، وهي من أكثر الاشياء الذي يبحث عنها جميع الطلاب حالياً، وهي كما يلي

اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدةً من لساني ليفقهوا قولي، افتح عليّ فتوح العارفين بفضلك.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، اللهم إني استودعتك ما علمتني إياه فرده إليّ حين حاجتي إليه ولا تنسيني إياه بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض»، «يا معلم سيدنا إبراهيم علمني، ويا مفهم سيدنا سليمان فهمني، ويا ملهم سيدنا يوسف ألهمني، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني.

اللهم تقبل هذا العلم مني واجعل كل حرف وكلمة أدرسها خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعلني أغتر بعلمي وقدراتي، يا رب كن معي فإني فقير إليك ضعيف من دونك ولا حول لي ولا قوة إلا بك.

اللهم سهّل عليّ ما صعب حفظه ويسر لي ما استغلق فهمه واجعل هذا العلم حجة لي لا علي، اللهم إنّي استودعتك ما علمتني إياه فردّه إليّ حين حاجتي إليه ولا تنسيني إياه بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض، اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته وتضرع إليك فرحمته وسألك فأعطيته وتوكل عليك فكفيته وإلى حلول دارك دار السلام أدنيته، اللهم يا رب العالمين افتح على الطلاب فتوح العارفين بك، اللهم رب العالمين نجح مقصودهم.