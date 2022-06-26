انت الان تتابع خبر الارصاد تحذر من طقس الساعات القادمة.. رمال كثيرة وانخفاض الرؤية ببعض المناطق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرصت هيئة الأرصاد الجوية على تحذير جميع المواطنين في بيان عاجل من تقدم الكثير من الرمال المثارة لأقصى الجنوب الشرقي المصري، وذلك عند مدينتي حلايب وشلاتين بسبب الرياح التي تأتي من العواصف الرعدية بالسودان.

الارصاد تحذر من طقس الساعات القادمة والرمال والاتربة

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقوقعات للاقمار الصناعية فيها، بانخفاض في الرؤية الافقية على مدينتي حلايب، وذلك مع تقدك الرمال المثارة شمالاً، وهي التي تسبب انخفاض وانعدم الرؤية على العديد من المناطق في كافة الأنحاء.

عواصف رملية وترابية على العديد من المناطق

وأضاف خبراء الأرصاد الجوية ان الرمال المثارة جنوباً تعتبر واحدة من السمات الخاصة بفصل الصيف، وفي العادة تتكرر دائماً كما زادت الحدة الخاصة بالعواصف الرعدية في السودان، وتتوقع أيضاً هيئة الأرصاد الجوية أن يحدث استقرار في درجات الحرارة أثناء الأسبوع الجاري، وأيضاً نشاط الرياح على العديد من المناطق يقلل الشعور بارتفاع الحرارة