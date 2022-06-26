«الطفل المعجزة» .. فنان يبهر عشاق الفن برسم المشاهير (صور)

جدة - نرمين السيد - لم تكن أسرة الطفل أنس أحمد النمس، المقيم بمحافظة دمياط، تظن أن الفيديوهات التعليمية الخاصة بتعليم الرسم التى كان يُشاهدها ستساعده على اكتشاف موهبته فى الرسم، ويجيد إتقانها ومهارتها.





التقى "دوت الخليج" بأصغر رسام فى مصر، الطفل أنس أحمد النمس صاحب الـ 8 سنوات، الطالب بالصف الثالث الابتدائى بمدرسة ابن خلدون الابتدائية ابن محافظة دمياط، حيث إنه أتقن رسم البورتريهات بالرصاص والألوان والفحم فى الرابعة من عمره، وبرسوماته التى تنبض بالحياة استطاع أن يُحرز جوائز التفوق والإبداع كأصغر رسام.

وقال أنس إن والدته اكتشفت موهبته فى الرسم وهو فى الرابعة من عمره، وبدأ فى تطويرها من خلال مشاهدة العديد من الفيديوهات التعليمية، وأشار إلى أن والده كان داعمًا أكبر له ووفر له جميع الأدوات والخامات اللازمة للرسم، فضلًا عن تشجيع مدرسيه على مواصلة طريقه الفنى حتى يفتتح معرضا خاصا يعرض من خلاله لوحاته وإبداعاتهـ وفى غضون أشهر قليلة أتقن رسم البورتريهات بالرصاص والفحم وأصبح قادرًا على إظهار معالم الوجوه بدقة بالغة كادت تلامس الواقع.



وتابع : "نجح فى رسم عدد كبير من المشاهير والرموز المصرية، من بينهم الرئيس الراحل أنور السادات، والمذيع مفيد فوزى، والفنان الراحل سمير غانم، والفنانة إسعاد يونس، والفنان حسين الجسمى، والكابتن محمد صلاح".

وشارك أنس بتلك الرسومات فى عدد من المسابقات والفعاليات، وحصل من خلالهم على شهادات تقدير وجوائز على مستوى الإدارة التعليمية وحصل على مركز أول فى مسابقة ملتقى "كتابنا العربى"، كما تم نشر رسوماته فى معرض الكتاب.