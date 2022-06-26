انت الان تتابع خبر "تفعيل" موقع الاستعلام عن الترقيات بالرقم القومي 2022 ترقيات شهر يوليو "الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة" والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة علي تفعيل موقع الاستعلام عن الترقيات بالرقم القومي، وهذا لموظفي الجهاز الإداري، وبعض من الهيئات بالقطاع العام والجهات الحكومية، ويمكن للموظفين العاملين بقطاعات الدولة الاستعلام عن كافة النتائج الخاصة بالترقيات لشهر يوليو ٢٠٢٢، ومن المفترض أن تقوم الموارد البشرية بالجهات الحكومية بتنفيذ حركة الترقيات بداية من شهر يوليو ٢٠٢٢.

موقع الاستعلام عن الترقيات بالرقم القومي 2022

الاستعلام عن الترقيات بالرقم القومي

يمكن للموظف الاستعلام عن الترقيات بالرقم القومي من خلال موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويقوم الموظف باتباع الخطوات وكتابة المعلومات المحددة حتي يتمكن من معرفة نتيجة ترقيته، وقد أعلن الجهاز المركزي يوم الأربعاء الماضي، ووضعت أكثر من ٥٠٠ الف موظف للعمل بالجهاز الإداري للدولة وبعض الجهات الحكومية والهيئات بالقطاع العام.

موقع الاستعلام عن الترقيات للتسهيل على الباحثين