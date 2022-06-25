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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 11:47 مساءً - محمد السيد - /706932/نخبه-من-أساتذه-الاقتصاد-تناقش-الآثار-البيئيه-والاجتماعيه-للعاصمه-الاداريه

ناقش نخبه من أساتذه الاقتصاد اليوم في جامعه عين شمس أهميه تقييم الاثر البيئي والاجتماعي للعاصمه الاداريه وذلك ضمن مناقشه رساله الدكتوراه للباحث خالد محمد سعيد اسماعيل.

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وقد ناقش كلا من ا.د تامر عبد المنعم راضي استاذ ورئيس قسم الاقتصاد بجامعه عين شمس و ا.د محمد عبد العزيز خليفه جامعه عين شمس و د. نهال الشحات و الاستاذ الدكتور اشرف حلمي سلامه استاذ الاقتصاد بالجامعه الصينيه.

وتضمنت المناقشة بأن موضوع الرساله هام للغايه خاصه الشق التطبيقي او البحثي الميداني الذي اثبت ان العاصمه الاداريه ليست كيان اقتصادي فقط بل ايضا كيان تنموي يسعي الي التنميه المستدامه التي تهدف الي الحفاظ علي الموارد الطبيعيه وخاصه المياه والطاقه وايضا تقليل اي نوع من الملوثات ، اساليب علاج النفايات وانتهت الي ان العاصمه الاداربه مثال يحتذي به في باقي المدن الزكيه التي تقام حاليا في مصر