الصحة: لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بجدري القرود في مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 11:23 مساءً - طالب الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الشخص الذي حصل على الجرعة من لقاح فيروس كورونا الأولى أو الثانية أو الثالثة ومر عليه 6 أشهر من أخر موعد حصل على جرعة أن يأخذ جرعة منشطة للحماية من الإصابة لمدة 6 أشهر جديدة.

ونصح عبدالغفار، خلال تصريحات تلفزيونية، بضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، موضحا أن التطعيم يحمي من الأعراض القاسية التي تؤدي إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة أن كورونا لم تنته من العالم والحالات بسيطة ولا تستدعي الدخول للمستشفيات

وشدد وزير التعليم والعالي والقائم بأعمال وزير الصحة، على أننا نبذل مجهودات كبيرة لتوفير التطعيم للمواطنين ضد كورونا كما أننا نمتلك القدرة على توفير التطعيم والجرعات التنشيطية للوقاية من كورونا، ويتم تتبع سياسة «طرق الأبواب» لتقديم اللقاح للمواطنين للوقاية من كورونا.

من ناحية أخرى، أكد عبد الغفار، أنه حتى الآن لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بجدري القرود، متابعا أن الجهات الصحية في مصر تستعد جيدا لمواجهة ذلك المرض في حال ظهوره.