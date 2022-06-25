التعليم : لا مجال لتسريب امتحانات الثانوية العامة والكتائب الإلكترونية هدفها البلبلة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 11:22 مساءً - قال الدكتور رمضان محمد، مدير المركز القومي للامتحانات، بوزارة التربية والتعليم، إنه لا مجال لتسريب امتحانات الثانوية العامة خلال العام العالي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك فرق بين الغش الإلكتروني -وارد حدوثه- وتسريب الامتحانات قبل موعد اللجنة وامتحان المادة.

واستطرد الدكتور رمضان محمد، مدير المركز القومي للامتحانات، بوزارة التربية والتعليم، أن هناك كتائب إلكترونية هدفها إحداث بلبلة بين الطلاب، ونشر نماذج امتحانات وأسئلة غير صحيحة.

وأكد الدكتور رمضان محمد، مدير المركز القومي للامتحانات، بوزارة التربية والتعليم، أن 710 آلاف طالب في الثانوية العامة يؤدون غدًا امتحان اللغة العربية.

وأردفت أن هناك بعض الأخطاء التي حدثت من طلاب العام الماضي، عند كتابة إجاباتهم في البابل شيت، ولذا يجب على طلاب الثانوية العامة العام الحالي، التنبه لها هذا العام، ومنها زوغان البصر، ولذا يجب استخدام مسطرة عند الإجابة.

ونصح الطلاب وأولياء الأمور بالهدوء وعدم التوتر أو الخوف، مشددا على أن الهاتف والتابلت ممنوعين داخل اللجان، وينبغي على الطالب مراجعة كتيب المفاهيم الذي سيتم تسليمه في اللجنة قبيل الامتحان.