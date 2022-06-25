محافظ الجيزة لأعضاء البرلمان: إنجاز 100% من مشروعات الخطة الاستثمارية

جدة - نرمين السيد -

أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، أن مشروعات مياه الشرب التى تم تنفيذها بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة قد ساهمت فى تقليص العجز المائى الذى عانت منه المحافظة على مدار سنوات والبالغ مليون متر مكعب، حيث أضافت المشروعات الجديدة لمحطات المياه حوالى 800 ألف م3 الأمر الذى ساهم فى حل مشكلات ضعف الضغوطات والانقطاعات بالبؤر الساخنة.

كما أكد أحمد راشد أن قطاع الصرف الصحى كان له نصيب كبير فى الطفرة التنموية التى تشهدها الدولة المصرية فقد كانت نسب تغطية المناطق المنتفعة بخدمة الصرف الصحى لا تتعدى 18% فى حين وصلت نسب التغطية للمناطق المحرومة من الخدمة الآن 40 % وجارى استكمال تنفيذ عددا من المشروعات لتوسعة دوائر التغطية.

تصريحات المحافظ جاءت خلال لقائه مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر بولاق الدكرور وكرداسة والدقى والهرم وأكتوبر والواحات والطالبية والعمرانية، حيث أكد المحافظ أن ما شهدته محافظة الجيزة من إنجازات كان بدعم وتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، موجها الشكر لسيادته والتهنئة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

وأوضح المحافظ أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يتابع بصفة مستمرة جميع المشروعات التى تتم على أرض الجيزة، ولا يدخر جهدا فى توفير جميع أوجه الدعم وتذليل العقبات فى سبيل إنجازها.

وأشار اللواء راشد إلى أن محافظة الجيزة تمكنت من إنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى المنصرف بنسبة تنفيذ 100% وضعتها من أوائل المحافظات التى حققت تلك النسب مشيرا إلى أنه تم مراعاة إدراج عددا من المحاور المرورية الهامة بالخطة لتحسين الحركة المرورية مع اتباع المعايير الفنية اللازمة عند استلام المشروعات من الشركات المنفذة.

وقال أحمد راشد إن المحافظة حريصة على تحقيق خطوات متقدمة بعددا من الملفات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتى تضم تحسين منظومة النظافة ودعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى ورصف وتطوير الطرق والمحاور المرورية ورفع كفاءة الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات ودفع العملية التعليمية بما يواكب الخطط التى تنفذها الدولة فى ذلك الشأن.

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم إلزام المحال والمنشآت التجارية بوضع صناديق القمامة أمام المحال للحد من تراكم المخلفات مع توقيع الإجراء اللازمة مع غير الملتزمين.

وشهد اللقاء عرض لعدد من المعوقات والمشكلات التى تواجه المواطنين فى بعض القطاعات حيث أكد محافظ الجيزة على أهمية التواصل الدائم وتكاتف الجهود بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية لدعم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات التنموية وأهمية اللقاءات الدورية مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وإشراكهم فى مناقشة وحل جميع التحديات والمشاكل التى تهم المواطن.

وقد كلف المحافظ شركه مياه الشرب والصرف الصحى بوضع حلول جذرية لمشكلات الصرف الصحى بأرض الاخلاص بحى الطالبية مع تحسين مستوى النظافة بذلك القطاع.

كما وجه المحافظ بمراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة أثناء رصف وتطوير الطرق وتنفيذ الجزر الوسطى والأرصفة وانشاء ممرات سير آمنة لهم مشيرا إلى أنه جارى دراسة تخصيص حصة لذوى الهمم أثناء طرح الأكشاك الحضارية التى تنفذها المحافظة لفتح آفاق عمل لهم مع تقديم الدعم اللازم لضمان نجاح مشروعاتهم.

من جانبهم أثنى أعضاء مجلس النواب على المجهودات التى تنفذها محافظة الجيزة بمختلف أجهزتها التنفيذية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.