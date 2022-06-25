محافظ البحر الأحمر: ندرس تخصيص منافذ فى سوق الدهار لتسويق منتجات المصانع

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ البحر الأحمر عمرو حنفى، حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم والمساندة للمستثمرين، حيث يجرى بحث مطالبهم والمساهمة فى حلها؛ لتشجيع المناخ الاستثمارى وضخ العديد من المشروعات وزيادة فرص العمل وجذب مزيد من المستثمرين للنهوض بالاقتصاد والصناعات المصرية.





جاء ذلك خلال لقاء محافظ البحر الأحمر مساء اليوم أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، وذلك فى إطار الزيارة الميدانية التى تنظمها اللجنة لمحافظة البحر الأحمر؛ لتفقد المجمع الصناعى بمدينة الغردقة، حيث جرت مناقشة العقبات التى تواجه المستثمرين وأصحاب المصانع الصغيرة والمتوسطة بالمجمع الصناعى بالغردقة.

وقال المحافظ إنه من منطلق مساهمة المحافظة لتسويق منتجات المصانع، جرى التنبيه على أصحاب المصانع الراغبين فى التسويق لمنتجاتها التنسيق مع الفنادق والمنتجعات السياحية لترويج منتجاتهم، كما وعد بدراسة تخصيص منافذ بيع فى سوق الدهار الجديد لتسويق منتجات المصانع وخلق فرص عمل جديدة للشباب من خلال بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة.

من جانبه، أشاد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بالجهود المبذولة من المحافظة لتذليل المعوقات أمام المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة لاستمرارهم فى العمل، مشيرا إلى أن المجمع الصناعى بالغردقة يعد نقلة صناعية للمحافظة، كما أنه يحافظ على الطبيعة البيئية بالغردقة، حيث جرت مراعاة أن تكون الصناعات بالمجمع متوافقة مع الاشتراطات البيئية.

وبحسب بيان أصدرته محافظة البحر الأحمر، ناقش المحافظ مع أعضاء اللجنة مشروع مدينة الحرفيين بالغردقة، والذى يهدف إلى نقل جميع الورش الحرفية خارج نطاق الكتل السكنية بالمدينة، حيث يبلغ عدد الورش بمدينة الحرفيين 600 ورشة وسيتم نقل 270 ورشة مرحلة أولى.

يذكر أن مشروع المدينة الصناعية بالغردقة يضم قرابة 218 مصنعا صغيرا ومتناهى الصغر على مساحة قرابة 40 فدانا غرب المدينة، ويضم 218 ورشة صناعية بمساحات مختلفة ما بين 250 إلى 600 متر ومضاعفاتها حسب إمكانية المصنع ومعداته، وسيتم إلحاق مخزن خاص لكل مصنع لتخزين مستلزمات الإنتاج وكذلك المنتج للمستهلك.

حضر الاجتماع: محمد بندارى السكرتير العام للمحافظة، وإيهاب رأفت سكرتير عام مساعد المحافظة وتامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وعدد من المستثمرين وأصحاب المصانع بمجمع الصناعات بالغردقة.