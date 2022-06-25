محافظ أسوان: اعتماد دفعة جديدة لطلبات التصالح فى مخالفات البناء

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ أسوان، أشرف عطية، اعتماد دفعة جديدة من طلبات التصالح فى أعمال مخالفات البناء بشكل نهائى، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن فحص 15 ألف ملف، فيما وصلت عدد الملفات التى تم البت فيها إلى 10 آلاف و700 ملف من إجمالى 20 ألفا و320 طلب تقدم بها المواطنين للتصالح خلال الفترات السابقة.





وقال المحافظ، اليوم السبت، إنه يجرى حاليا مناقشة تعديل قانون التصالح بمعرفة الجهات المختصة للوصول إلى أقصى استفادة ممكنة للمواطنين من هذا القانون الحيوى وتحقيق الاستقرار الأسرى والمعيشى لهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باستكمال الإجراءات المتعلقة بمنظومة التصالح فى مخالفات البناء. وأوضح أنه سبق أن أخذت المحافظة خطوة استباقية لتقنين أوضاع المبانى المقامة على أملاك الدولة، التى تم رفضها من اللجان المختصة، وذلك بفتح الباب أمام أصحابها حتى يتسنى لهم التقدم بالمستندات المطلوبة للتقنين، مضيفا أن لجان التقنين تعكف حاليا على دراسة وفحص الملفات لتسويتها على الوجه الأكمل بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى. وناشد أشرف عطية أصحاب التصالح بضرورة استيفاء كافة المستندات الثبوتية الصحيحة ودفع الرسوم المقررة لسرعة استلام نموذج رقم 10 لقبول التصالح، الذى يعد بمثابة ترخيص معتمد بالأعمال التى تقدم أصحابها للتصالح فيها، مؤكدا أهمية سداد قيمة التصالح لمن حصلوا على نموذج رقم 9 وذلك حتى يتسنى لهم الحصول على الموافقة النهائية للتصالح، خاصة أنه فى حالة الدفع النقدى لقيمة التصالح بالكامل يحصل المتقدم على خصم 25% من المبلغ المطلوب.

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