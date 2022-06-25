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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /706930/شباب-النواب--المنظومة-الرياضية-في-بورسعيد-نموذج-يحتذي-بها-ونائبة-التنسيقية--افضل-من-دول-كتيير

أشاد اعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، خلال جولتهم التفقدية لعدد من مراكز شباب واندية بورسعيد بالمنظومة الرياضية بالمحافظة مؤكدين انها نموذج يحتذي بها في مختلف محافظات الجمهورية .

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وقال النائب حازم امام أمين سر اللجنة ، ان ما يحدث علي ارض محافظة بورسعيد في منظومة الرياضة انجاز كبير يؤكد ان هناك رغبة دائمة فى تطوير الخدمات الرياضية باقل باقل الامكانيات ، وهو ما يعكس التعاون المثمر بين اعضاء مجلس النواب بالمحافظة برئاسة الدكتور محمود حسين و المحافظة ووزارة الشياب .

وأشار حازم امام ، الي انه علي عكس العادة لم تجد لجنة الشباب مشاكل كبيرة تواجه اندية بورسعيد ، ولكن كل ما يثار عبارة عم طموحات نحو الانتقال للافضل في الخدملت ولم ترتقي الى درجة مشكلات .

من جانبه قال النائب محمد لبيب ، إن اهالي بورسعيد محظوظين بوجود الدكتور محمود حسين وباقي نواب المحافظة في البرلمان ، خاصة انه لايدخر اي جهد من أجل تلبية طلبات المواطنين 'ويقاتلون بقوة باعتبار ان الرياضة عامل وهم ومؤثر في بناء الانسان المصري .

وهو ما أكد عليه ايضا النائب اسامة عبدالعاطي ، الذي عبر عن امنياته بأن يري مراكز الشباب والاندية الرياضية في مختلف محافظات الجمهورية بنفس الصورة المشرفة التي ظهرت عليها مراكز واندية بورسعيد .

شباب النواب : المنظومة الرياضية في بورسعيد نموذج يحتذي بها ..ونائبة التنسيقية : افضل من دول كتيير

ومن جانبه قال النائب درويش مرعي ، ان مراكز الشباب ببورسعيد تعكس صورة حقيقية للجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، خاصة ان جميع الهيئات الرياضية بالمحافظة ظهرت بصورة ملفتة للجميع .

واشادت النائبة ولاء عبدالفتاح ، باستعانة الاندية الرياضية بمحافظة بورسعيد باساتذة متخصصين من كلية التربية الرياضية سواء علي مستوي لعبة السباحة او باقي الالعاب الأخري ، وهو ما يعكس أهمية استخدام المنهج العلمي في ممارسة الرياضة .

وفي السياق ذاته أشارت النائبة سلمي مراد، الي أن وزارة الشباب والرياضة بذلت جهود كبير ة في محافظة بورسعيد ، بدعم من رئيس اللجنة الدكتور محمود حسين ، وهو ما انعكس علي محدودية الطلبات التي طالب بها رؤساء مجالس ادارات الاندية ومراكز الشباب بالمحافظة .

فيما قالت النائبة أية مدني ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين ، انها تمارس رياضة منذ ٢٥ سنة ، وذهبت لمعسكرات خارجية في العديد من الدول ولكنها لم تشاهد في دول كثيرة حجم المنشآت الرياضية الموجودة بمحافظة بورسعيد .

وتابعت :" كنت نفسي اكون موجودة في بورسعيد .. المنشآت الرياضية بها افضل من دول كتير ".

يأتي ذلك في الوقت الذي اكد فيه الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب ، ان ما تشهده محافظة بورسعيد يعكس حرص القيادة السياسية علي الاهتمام بالشباب والرياضة مؤكدا ان اللجنة حريصة علي الزيارات الميدانية لمختلف محافظات الجمهورية من أجل حل وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه الشباب ووعد رئيس لجنة الشباب بحل مشكلة نادي التجديف مع هيئة قناة السويس والمتعلقة برفع القيمة الايجارية للمتر ، لافتا الي ان الفريق اسامة ربيع لا يتأخر عن مساعدة اهالي بورسعيد .

فيما قال النائب حسن عمار ، إن زيارة لجنة الشباب للمحافظة سيساهم في حل العديد من المشكلات التي يعاني منها اندية ومراكز شباب المحافظة ، مؤكدا انها ليست مشكلات كبيرة ولكنه جميعها مطالب للتطوير للأفضل