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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /706927/600-ألف-طبيب-عظام-دخل-يعمل-أشعة-ملقيش-الجهاز-سرقة-مركز-جراحة-عظام-بقنا-خلوه-علي-البلاطه-فيديو

قال الدكتور محمود عنان، جراح العظام، إن العيادة الخاصة به تعرضت للسرقة السبت الماضي، وتعرض جهاز الـ dr، الخاص بطبع الديجتال للأشعة للسرقة بالكامل، والذي يبلغ قيمته 600 ألف جنيه.

دوت الخليج

وأضاف عنان فى تصريحات خاصة في لايف لـ دوت الخليج أن الجهاز يعتبر جهاز ملحق لوحدة الإشعة يقوم بإخراج الأفلام بشكل جيد ودقيق، وويتم ربطها عبر الإنترنت، أن من قام بسرقته جاء موجها، وأن الوحدة المسروقة هى وحدة خفيفة الحمل ومن سرقها هرب من داخل المنور.

وأكد بأن السارق جاء موجها للعيادة وأنه جاء محددا لسرقة الجهاز فقط، وواستغرقت حوالي 10 دقائق فقط، وقام بقطع سلك شباك المنور، وإنه تلك المرة الاولى التى تحدث داخل العيادة.

وأضاف الطبيب بأنه يعمل في تلك العيادة منذ 10 سنوات، وأن المنزل الذي تقع فيه العيادة أمن جدا، بسبب وجود عيادات أخرى بالعقار وكذلك وجود 6 عيادات أخرى في العيادات.

وأكد أن السارق لم يستطع سوى تلك الوحدة من كامل الجهاز بسبب صعوبة فكه لباقي الجهاز، بسبب تثبيته في الأرض والسقف.

وأوضح أن السارق جاء موجها لسرقة تلك الوحدة واستخرجها من مكانها المحفوظة فيه وذلك يعلمه شخص يفهم في ذلك، وأن هناك محتويات أخرى بالعيادة لم يتم لمسها أو سرقتها.

600 ألف.. طبيب عظام دخل يعمل أشعة ملقيش الجهاز.. سرقة مركز جراحة عظام بقنا «خلوه علي البلاطه»| فيديو

وأكد الطبيب بأن السارق سيجد صعوبة في بيع وحدة الجهاز بسبب سريال الجهاز، وكذلك قيامه بنشر السريال نمبر للجهاز على صفحات السوشيال ميديا لمعرفته في حالته عرضه للبيع.

واختتم بانه تم تحرير محضر ورفع البصمات من العيادة، وأن كاميرات المراقبة أظهرت السارق ولكنه كان يرتدي كمامة تخفي معالمه وجهه، وأنه يوجد بعض العاملين في العيادة من قبل تركوا العمل بسبب خلافات سابقة على إثرها تركوا العمل تم إخبار قوات الشرطة عنه لسماع أقوالهم عن الواقعة.