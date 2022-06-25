انت الان تتابع خبر مصاريف الجامعات الخاصة في مصر.. مولعة نار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت الجامعات الخاصة في مصر، تواصل استقبال طلاب الشهادات العربية والأجنبية الراغبين في الالتحاق بمختلف البرامج الدراسية.

معرفة مصاريف الجامعات الخاصة في مصر

وأوضح عدد من رؤساء الجامعات الخاصة، أن عمليات التقديم مستمرة دون رصد أي مشكلات، مؤكدين أن معرفة مصاريف الجامعات الخاصة 2022 متاحة عبر المواقع الإلكترونية للكليات والمكاتب الخاصة بشؤون الطلاب والقبول بكل جامعة.

مصاريف الجامعات الخاصة 2022

أكد رؤساء الجامعات الخاصة الالتزام بالضوابط والقرارات التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بخصوص القبول والحدود الدنيا للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022.

وفيما يلي مصروفات عدد من الكليات بالجامعات الخاصة والتي أعلنت عنها عبر مواقعها الإلكترونية: