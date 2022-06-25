الأهلي يفقد جهود بيرسي تاو أمام بيراميدز بعد إصابته في العضلة الأمامية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 10:26 مساءً - بات من المؤكد أن يغيب بيرسي تاو لاعب الأهلي ، عن مباراة الأهلي المقبلة أمام بيراميدز في كأس مصر، عقب إعلان الأهلي عن إصابة اللاعب الجنوب إفريقي بتمزق في العضلة الأمامية.

وبحسب أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فإن ‏الأشعة التي أجراها بيرسي تاو لاعب الفريق كشفت عن تعرضه لمزق في العضلة ‏الأمامية، ويحتاج إلى فترة علاج تصل إلى شهر.‏

وشارك بيرسي تاو مع الأهلي خلال الموسم الجاري في 27 مباراة بمختلف البطولات والمسابقات سجل خلالها 8 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وذكر أبو عبلة، أن تاو اشتكى من إصابة خلال مشاركته في مران الفريق الذي أقيم أمس استعدادًا ‏لمباراة بيراميدز التي تقام في التاسعة والنصف مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة في ربع ‏نهائي كأس مصر، فيما طلب الجهاز الطبي من اللاعب إجراء أشعة التي كشفت عن تعرضه ‏لإصابة بمزق في العضلة الأمامية.‏