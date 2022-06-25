التضامن فى أسبوع.. استمرار الفعاليات وتوزيع 83% من بطاقات تكافل وكرامة

جدة - نرمين السيد - السبت 18 يونيو

- التضامن تستمر فى التسويق لحملة مناهضة زواج الأطفال "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها" من خلال الزيارات المنزلية والندوات التوعوية وإطلاق مسابقة يومية بقيمة 1000 جنيه عبر منصتها الرقمية المجانية 1442.

- المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يستكمل دراسته حول "مشكلة الانتحار فى المجتمع المصرى" وأسبابه وعوامل الخطر والوقاية منه.

- برنامج "فرصة" للتأهيل لسوق العمل والتوظيف ينتهى من تدريب 86.000 مواطن على "تعديل السلوك الوظيفى والاستثمارى لدى الشباب وإعلاء قيمة العمل"، و64،000 يسجلون رغبتهم فى عمل مشروعات متناهية الصغر بنسبة 74% من إجمالى المتدربين.

الأحد 19 يونيو

- القباج تلقى كلمة عن "دور المجتمع المدنى فى الاستدامة البيئية" فى فعاليات منتدى الاقتصاد الأخضر تحت عنوان "الطريق إلى قمة المناخ 27 وتحقيق التنمية المستدامة فى الجمهورية الجديدة".

- برنامج "فرصة" يكثف جهوده فى محافظتى دمياط وأسيوط ويتقصى فرص عمل وحدات إنتاجية ومشروعات متناهية الصغر.

- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يعرض تجربته فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمتعافين فى المؤتمر الدولى الذى تنظمه مؤسسة "غراس" بالكويت و"المنظمة الدولية لتمكين المرأة" تحت عنوان "إدمان المخدرات بين تحديات المواجهة ومتطلبات إعادة التأهيل".

- برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" ينتهى من توزيع 83% من بطاقات الصرف للمستفيدين الذين تم اضافتهم بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية لمجابهة الظروف الاقتصادية الحالية.

الاثنين 20 يونيو

- بحضور ورعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، القباج تلقى كلمة عن "فرص التنمية والحماية الاجتماعية فى أفريقيا" فى الدورة السابعة لملتقى بناة مصر 2022 بعنوان "فرص التنمية والتمويل بأفريقيا والدول العربية فى ضوء المتغيرات العالمية".

- التضامن الاجتماعى ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" يشتركان فى تنفيذ 2000 مشروع "تسحين سبل العيش والتغذية للمرأة الريفية" فى محافظة المنيا، ويوقعان 11 بروتوكول تفاهم مع 11 جمعية أهلية شريكة.

- التضامن الاجتماعى وشركة استادات لإدارة المنشآت والمناسبات الرياضية يوقعان بروتوكول تعاون لرعاية واكتشاف المواهب الرياضية لأبناء مصر بدور الرعاية الاجتماعية.

- القباج تشارك فى الاحتفال باليوم العالمى للاجئين لدى الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ومنظمة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بحضور لفيف من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى بمصر.

الثلاثاء 21 يونيو

- وزيرة التضامن تشارك فى اجتماع برئاسة رئيس الوزراء بشأن دراسة مدى إمكانية استغلال الأراضى غير المستغلة فى إحياء بعض المدن لإنشاء أسواق مجمعة.

- القباج تعقد اجتماعا هاما بهدف تطوير ومأسسة برنامج "أطفال وكبار بلا مأوى" بالوزارة بعد انتهاء المراحل التجريبية على مدار 5 سنوات، وتبحث فرص استكمال الشراكة مع 22 مؤسسة وجمعية أهلية.

- التضامن الاجتماعى تعقد الاجتماع الدورى للجنة الوطنية للغارمين والغارمات، وتبحث سبل مشاركة المساجد والكنائس للتوعية ضد الإقراض غير الآمن وزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى تشجيع المشروعات متناهية الصغر مع جهاز تنمية المشروعات وغيرها من مؤسسات التمويل.

- فى ظل تطوير برامج الحماية الاجتماعية فى مصر وتيسير إجراءات الانضمام اليه، برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" يستحدث معايير الإقصاء المباشر من البرنامج، ويراجع المستندات اللازم تقديمها لقبول التظلمات.

الأربعاء 22 يونيو

- لأول مرة انتخاب جمعية الهلال الأحمر المصرى عضوا فى مجلس إدارة الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فى جنيف، وحصوله على مقعد من ضمن 5 دول عن قارة إفريقيا.

- لتوصيل بطاقات "ميزة" لعملاء بنك ناصر الاجتماعى بالمنازل، وتوصيل المعاشات للمسنين، البنك يتعاقد مع شركة جذور للخدمات والتكنولوجيا، بالإضافة إلى توصيل انذارات مدينى النفقة.

- مشروع "مودة" ينفذ جلسات المشورة الأسرية للمتعافين من الادمان وزوجاتهم بمنطقة

"المحروسة" بحى الأسمرات والشرقية كما ينفذ ورشتين تدريبيتين للمخطوبين من أبناء محافظة اسوان.

- التضامن الاجتماعى تستعد لإطلاق معرض "ديارنا" فى منطقة "مارينا" بالساحل الشمالى، والمتوقع استمراره لمدة 70 يوما، وتشيد بالتعاون مع وزارة الإسكان وجهاز تنمية القرى السياحية فى تيسير الأمور لصالح تسويق المنتجات الحرفية والتراثية.

الخميس 23 يونيو

- حزب مستقبل وطن يستضيف وزيرة التضامن الاجتماعى لاستعراض "خطة الحكومة لتحقيق التنمية الاجتماعية وتطوير مظلة الأمان الاجتماعى"، بحضور المهندس أشرف رشاد أمين عام الحزب وزعيم الأغلبية بالبرلمان والدكتور عبد الهادى القصبى ونائب رئيس الحزب ورئيس اللجنة الاجتماعية بمجلس النواب.

- صندوق النقد الدولى يستمع إلى منظور وزارة التضامن الاجتماعى فى حجم وتوزيع الإنفاق الاجتماعى وتوسيع التغطية فى برامج الحماية الاجتماعية" عبر الفيديو كونفرانس، وذلك فى حضور وزارة المالية ولفيف من خبراء الصندوق والبنك الدولى.

- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يطلق مبادرة تحت عنوان "بالألوان هنكافح الدخان" للتوعية بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات بحديقة الحيوان بالجيزة.

- القباج تشارك فى اجتماع مجلس الإدارة لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والأستاذة مى عبد الحميد المدير التنفيذى للصندوق، وتشيد بجهود الصندوق فى دعم ذوى الإعاقة وأسر الشهداء والمصابين.

الجمعة 24 يونيو

- بالنيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء، وزيرة التضامن الاجتماعى تفتتح ملتقى المنظمة الروتارية بالغردقة، بحضور ممثل عن رئيس الروتارى الدولى، وتلقى محاضرة فى اليوم التالى لبحث سبل مشاركة النوادى الروتارية فى البرنامج الرئاسى لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة".