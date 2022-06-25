جامعة الأزهر تنفى عودة الامتحانات الصيفية

جدة - نرمين السيد - وكانت جامعة الأزهر، أعلنت بدء تطبيق نظام "سمر كورس" على طلاب سنوات النقل بكليات القاهرة والأقاليم، للمرة الأولى، فى العام الدراسى 2018 - 2019.

ونص قرار جامعة الأزهر، على أن يتقدم الطلاب المنقولين للفرقة التالية بمادة أو اثنين لأداء الامتحانات خلال فترة الإجازة، مقابل سداد 250 جنيها للمادة الواحدة.