جامعة الأزهر تنفى عودة الامتحانات الصيفية

جدة - نرمين السيد - وكانت جامعة الأزهر، أعلنت بدء تطبيق نظام "سمر كورس" على طلاب سنوات النقل بكليات القاهرة والأقاليم، للمرة الأولى، فى العام الدراسى 2018 - 2019.
ونص قرار جامعة الأزهر، على أن يتقدم الطلاب المنقولين للفرقة التالية بمادة أو اثنين لأداء الامتحانات خلال فترة الإجازة، مقابل سداد 250 جنيها للمادة الواحدة.
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