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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /706926/هاني-شاكر-بعد-تصريح-ندمه-الجلوس-على-كرسي-النقابة-جعلني-عرضة-للتطاول-والاهانة

خرج الفنان هاني شاكر ليوضح تصريح ندمه من الجلوس على كرسي النقابة مشيرا إلى أنه كان يقصد العمل العام وأنه عرضه للتطاول والإهانة وأصبح لقمة سائغة للإعلامة.

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شارك الفنان هاني شاكر الجمهور عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، فيديو لتصريحه من البرانامج، وعلق عليه قائلا: “توضيحا لما اثير في الفترة الاخيرة عن انني قلت ان جلوسي علي كرسي النقابه هو غلطه وندمان عليها فاحب ان اوضح اولاً ان المواقع التي اكتفت بنشر هذا العنوان دون باقي الحديث لم توضح المقصود بقول هذا التصريح الذي كنت اقصد به العمل العام وهذا ما قلته واوضحته في البرنامج فالعمل العام جعلني لقمة سائغه للإعلام والسوشيال ميديا وعرضة للتطاول والاهانه والنيل من تاريخي الفني ومن شخصي والذي لم اتخيل ابداً ان اتعرض له طوال حياتي”.

هاني شاكر: “سعيد بكوني نقيب لمصر”

وتابع حديثه: “ولكن هذا لا يمنع ابدا انتي فخور وسعيد بالثقه الغاليه التي منحتني اياها الجمعية العمومية وبكوني نقيب لموسيقيين مصر خلفا لسيدة الغناء العربي ام كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب والموسيقار احمد فؤاد حسن، وغيرهم هذه الفئه التي اتشرف بخدمتها والانتماء لها”.

هاني شاكر يعرب عن غضبه من شائعات أمال ماهر

وسبق وأن أثار نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر الجدل بشأن تصريحاته عن أمال ماهر الذي انتشرت عنها شائعات بإختفائها، فخرج ليعرب عن غضبه وينفي تلك الشائعات، فقال: ، "هي الناس فاهمة أن الفنان لو اختفى شوية يبقى اتخطف، أمال كانت واخدة إجازة وقالت إنها اعتزلت تقريبا، دي قرارات خاصة بيها، والنقابة ناشدتها حول هذا الأمر، ولكن حابة تعتزل ده قرار خاص بها وشخصي، نقابة الموسيقيين لن تضغط على أي فنان بالظهور رغما عنه، "المرة اللي فاتت برده اطمنت النقابة عليها، وتواصلت معها وأنها ترفض الرد على أي تليفونات وترغب في الحصول على فترة استجمام".