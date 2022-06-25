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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /706925/الحكومة-تناقش-مجلس-الشيوخ-فى-شرط-أن-يكون-رؤساء-وأعضاء-مجالس-إدارة-الأندية-حسني-السمعة

تشهد مناقشات مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ضوابط الترشح لعضوية مجالس الإدارة للأندية المصرية حيث يأتى على رأسها أن يكون أى من المترشحين هو شخص حسن السمعة.

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ومن المنتظر أن يواصل مجلس الشيوخ الأحد مناقشات تعديلات قانون الرياضة الجديدة، حيث تنص المادة 21 من ضمن التعديلات كما وافقت لجنة الشباب والرياضة بأنه مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (5)، (17) من هذا القانون، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو حتى نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق.

الحكومة تناقش مجلس الشيوخ فى شرط أن يكون رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الأندية «حسني السُمعة»

ويجب أن يتوفر في المترشح لعضوية مجلس الإدارة، بالإضافة للشروط الواردة بالنظام الأساسي، الشروط الآتية:

1. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

2. أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية كاملة.

3. ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.

5. أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو تم الإعفاء منها وفقاً للقانون.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي بالهيئة الرياضية مسئولين عن القرارات، التى يصدرونها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.