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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /706924/الأربعاء-المقبل-عرض-فيلم-برة-المنهج-في-دار-الأوبرا-المصرية

تستعد دار الأوبر المصرية لعرض فيلم “برا المنهج” في نادي السينما وذلك في يوم الأربعاء الموافق 29 من شهر يونيو الجاري، الذي يشارك في بطولته الفنان الكبير ماجد الكدواني.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل عرض فيلم برا المنهج في دار الأوبرا

ويعرض فيلم “برا المنهج” للفنان ماجد الكدواني في تمام الساعة السابعة مساءا، وهو بطولة كلا من ماجد الكدواني الي جانب الطفل عمر شريف بجانب عدد من ضيوف الشرف النجمة روبي وأسماء أبو اليزيد وأحمد خالد صالح ودنيا ماهر.

ويدور فيلم برا المنهج حول الطفل نور الطفل اليتيم الذي يبلغ من العمر 13 سنة، ويحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة يخاف الأولاد المرور بقربه ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز يعيش هناك مختبئاً من العالم. تنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.

ماجد الكدواني في فيلم برة المنهج

يجسد ماجد الكدوانى خلال أحداث الفيلم، شخصية رجل أعمال حاد الطباع يسعى بشتى السبل إلى تحقيق أحلامه، في حين تقوم روبى بتجسيد دور مدرسة موسيقى في إحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها، ويتألق مع الطفل نور الذي أبهر الجميع بأدائها وخرجت له إشدات عريمة على موهبته.

فيلم برة المنهج

جدير بالذكر أنه أختار المركز الكاثوليكي فيلم "برا المنهج" ليتنافس ضمن مسابقة المهرجان الذي أقيمت خلال الفترة من 20 إلى 27 مايو القادم، ضم نفاعاليات الدورة رقم 70 للهذا المهرجان الذي ينسقه المركز الاثوليكي سنويًا، بعد تكريمه في أكثر من مهرجان، كان آخرهم مهرجان جمعية الفيلم السنوي الذي حاز به جائزة أفضل فيلم لعام 2021، في الحفل الإفتتاح في يوم 29 يناير، للدورة الإستثنائية التي ضمت الدورتين 47 و48.

كما نجح الفيلم في تناول بعض القصص التاريخية، عن أبطال معروفين منذ العهود المصرية القديمة وأثروا في بناء الدولة المصرية بشكل لا يمكن تجاهله، وذلك بعد عرض قصصهم بشكل مختلف عن سابقيه من الأعمال السينمائية المعروفة.