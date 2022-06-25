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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /706922/قدموا-نموذج-محاكاة-للحج--شباب-النواب-ندعم-ذوي-الهمم -بقوة-والسيسي-منحهم-رعاية-خاصة

تفقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ،برئاسة الدكتور محمود حسين ، مركز شباب بور فؤاد ، واستمعت لمطالب اعضاء المركز الذي يخدم قطاع كبير من الناشئين من ذوي الهمم .

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وقدم عدد من شباب مركز شباب بورفؤاد من ذوي الهمم ، حفل غنائي ، كما قاموا بتقديم نموذج محاكاة لموسم الحج بالطواف حول مجسم للكعبة المشرفة وذلك لتعريف الشباب بمناسك الحج ، وهو ما نال اشادات واسعة من قبل اعضاء لجنة الشباب .

وقال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منح شباب مصر من ذوي الهمم حقوق غير مسبوقة، حيث قام باطلاق عام 2018 عاما لذوى الهمم وكان محفزا لتلك الشريحة.

قدموا نموذج محاكاة للحج .. شباب النواب ندعم ذوي الهمم بقوة والسيسي منحهم رعاية خاصة

وأشار الي أن لجنة الشباب تدعم ذوي الهمم وحريصة علي توجيه الجهات المعنية بالشباب بتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم ، والعمل على دمجهم في المجتمع من خلال الانشطة الرياضية المختلفة .

وأكد رئيس لجنة الشباب ، علي ضرورة تأهيل ذوى القدرات والهمم ليكونوا أعضاء فاعلين داخل المجتمع، مع إتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية.

ويضم وفد اللجنة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة والنائب سامر التلاوي وكيل اللجنة واللواء ثروت سويلم والنائب حازم امام أمين سر اللجنة والنواب درويش مرعي ومحمد لبيب واسامة عبدالعاطي وخالد بدوي ، وأية مدني وولاء عبدالفتاح واحمد مصطفي و سلمي مراد وحسن عمار ومحمد طلبة وابراهيم عبداللطيف امين اللجنة وعاطف مرعي وحمدي خيري من الامانة الفنية