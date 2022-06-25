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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /706921/الشيوخ-يناقش-غدا-إلغاء-الاستعانة-بالعاملين-بالدولة-فى-تنظيم-الأحداث-الرياضية

تشهد مناقشات مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الأحد بشأن تعديلات قانون الرياضة المادة 3 والخاصة بتولى الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية الرياضية والاتحادات الرياضية وضع أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع قانون الرياضة ولائحته التنفيذية والميثاق الأولمبي والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.

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ويأتى تعديل المادة 3 وفق مشروع القانون المقدم من الحكومة بحذف أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية من وضع نظامهم الأساسى، وحذف أيضا البند الخاص بإمكانية الاستعانة بالعاملين فى الدولة أو شركات الخدمات الرياضية للمشاركة فى تنظيم بعض الأحداث، حيث وافقت لجنة الشباب والرياضة على الحذف المقدم من الحكومة فيما رفضت الحذف الأخر بالبند 4و5 والخاصين، بقواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها إلى الانعقاد، وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها، والجزاء المالى الذي يوقع على من يتخلف عن حضور اجتماعاتها، وأيضا طريقة تشكيل مجلس الإدارة، والشروط الواجب توافرها فى أعضائه، وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلى الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته.

وفق تعديل هذه المادة كما وافقت لجنة الشباب والرياضة فتكون متضمنه بصورتها الجديدة حذف أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية من وضع النظام الأساسى لهم، وأيضا حذف الاستعانة بأى من العاملين فى الدولة لتنظيم أى من الأحداث الرياضية أو شركات الخدمات الرياضية.

الشيوخ يناقش غدا إلغاء الاستعانة بالعاملين بالدولة فى تنظيم الأحداث الرياضية

وتأتى المادة (3) بعد تعديلات وموافقة لجنة الشباب والرياضة بأن تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية الرياضية والاتحادات الرياضية وضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية والميثاق الأولمبي والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، على أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها، وعلى الأخص الآتي:

1-اسم الهيئة الرياضية ومقرها والغرض من إنشائها وأماكن مزاولة نشاطها.

2-قواعد تكوين فروع الهيئة الرياضية وأسسه، واختصاصاتها، وحقوق أعضائها والتزاماتهم، وعلاقة الفروع بالأصل.

3-شروط العضوية وأنواعها، وحالات وإجراءات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها.

4-قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها إلى الانعقاد، وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها، والجزاء المالى الذي يوقع على من يتخلف عن حضور اجتماعاتها.

5-طريقة تشكيل مجلس الإدارة، والشروط الواجب توافرها فى أعضائه، وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلى الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته.

6-حقوق الأعضاء وواجباتهم، وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التي توقع عليهم.

7-موارد الهيئة الرياضية وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها وفقاً للائحة المالية.

8-تكوين الروابط الرياضية، وتنظيم نشاطها، وطريقه حلها وأحواله.

9-وضع ميثاق شرف رياضي، ينظم إنشاء لجان انضباطية وسلوكية تتولى النظر في مخالفة أحكام الميثاق.

وتنشر الأنظمة المذكورة بالوقائع المصرية على نفقة ذوي الشأن.

وتشترط موافقة الهيئات الدولية المنضم إليها هذه الهيئات على الأنظمة الأساسية لها قبل نشرها في الوقائع المصرية.